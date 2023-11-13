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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Детский сад №36 в Белгороде

Всё-таки снесут: что известно о судьбе детсада в строящемся Белом квартале

13 ноября 2023, 13:27
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
Детский сад №36 в Белгороде

Детсад № 36 в центре Белгорода решили снести

Специальная комиссия опубликовала экспертизу по объекту и дала положительное заключение на его снос. Эксперты пришли к выводам, что состояние здания аварийное, а стены могут разрушиться. Подробности сообщает Telegram-канал «Белгородский канал».

Стала известна судьба детского сада №36, который находится в центре Белгорода. Здание снесут.

Комиссия опубликовала экспертизу по детскому саду «Росинка» и выдала положительное заключение на его снос. Инженер центра «ТехЭкспертизы» заявил, что состояние объекта аварийное, а стены могут разрушиться. Более того, ремонт обойдётся дороже строительства нового учреждения.

Сейчас в детском саду введён режим простоя. Это необходимо для сохранения здоровья и жизни детей. Девять сотрудников перейдут в другие учреждения на аналогичные должности, остальные 11 не выйдут на работу по различным причинам.

Напомним, именно за этот детсад ранее «бились» белгородцы. По состоянию на конец прошлого года власти так и не решили, что делать с объектом. Вопрос о сносе здания на тот момент находился на обсуждении. Затем горожане выступали против разрушения объекта.

Добавим, что детсад находится в месте, где должен появиться Белый квартал.

Документы по детсаду №36 в БелгородеДокументы по детсаду №36 в Белгороде
Документы по детсаду №36 в БелгородеДокументы по детсаду №36 в Белгороде
Документы по детсаду №36 в БелгородеДокументы по детсаду №36 в Белгороде
Документы по детсаду №36 в БелгородеДокументы по детсаду №36 в Белгороде
Документы по детсаду №36 в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
В мэрии так и не решили судьбу старого детсада № 36 в центре Белгорода
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