Всё-таки снесут: что известно о судьбе детсада в строящемся Белом квартале

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Стала известна судьба детского сада №36, который находится в центре Белгорода. Здание снесут.
Комиссия опубликовала экспертизу по детскому саду «Росинка» и выдала положительное заключение на его снос. Инженер центра «ТехЭкспертизы» заявил, что состояние объекта аварийное, а стены могут разрушиться. Более того, ремонт обойдётся дороже строительства нового учреждения.
Сейчас в детском саду введён режим простоя. Это необходимо для сохранения здоровья и жизни детей. Девять сотрудников перейдут в другие учреждения на аналогичные должности, остальные 11 не выйдут на работу по различным причинам.
Напомним, именно за этот детсад ранее «бились» белгородцы. По состоянию на конец прошлого года власти так и не решили, что делать с объектом. Вопрос о сносе здания на тот момент находился на обсуждении. Затем горожане выступали против разрушения объекта.
Добавим, что детсад находится в месте, где должен появиться Белый квартал.