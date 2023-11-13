Воспитают враги: Гладков обозначил проблему воспитания и оттока белгородской молодёжи

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 11:51
Вячеслав Гладков остался недоволен докладом Татьяны Киреевой и Андрея Милёхина о сфере гражданско-патриотического воспитания белгородских детей и подростков. По мнению главы области, при наличии 185 клубов, занимающихся данным вопросом, посещаемость в 34-35 человек на один муниципалитет — огромная проблема. Губернатор считает, что формат подачи информации, которая должна формировать любовь к Родине и чувство патриотизма, не принимается молодёжью и его необходимо менять. В том числе задействовать интернет-пространство, активно использующееся детьми и подростками. Также губернатор считает, что имеющаяся неэффективность гражданско-патриотического воспитания и информирования о возможностях молодёжи в родной области заставляет их покидать «родные дома», а детей «неправильно» любить Родину.
Как только одного ребёнка мы упустим— им с удовольствием займутся наши враги. И мы с вами получим проблему, которую сейчас уже имеем. Не нужно агитировать, нужно показывать, а ребёнок уже сам сделает выбор. Проблему все видим. Но не нужно гнать всех под одну гребёнку, а создавать условия, когда ребёнку будет интересно, а родители будут гордиться успехами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также в качестве примера губернатор Белгородской области рассказал о беседе со школьниками выпускных классов в одном из посёлков, где окончился капитальный ремонт школы. На образовательное учреждение потратили больше ста миллионов рублей областного бюджета. «А средства вложенные результат не дали», считает Вячеслав Гладков.
такой вывод он сделал после посещения 11 класса. Как сообщил глава, в классе три человека — два мальчика и одна девочка. По окончании учёбы подростки собираются на дальнейшую учёбу в соседнюю Курскую область, о чём рассказали сами.
«Вот и всё. Комментировать даже не буду. Почему, спрашиваю, а объяснить та же девочка не может. Хорошая девочка, хочет стать врачом, но собирается уехать из региона. Прошу вас доработать план работы. Мало научить, надо ещё воспитать», — прокомментировал ситуацию Вячеслав Гладков.
Как отметил Гладков, для оценки эффективности воспитания детей на основе патриотических и традиционных ценностей следует учитывать и такие факторы, как уровень детской преступности, смертность среди детей, проблемы, связанные с использованием интернета, достижения в спорте и уровень участия в культурных мероприятиях. По мнению Вячеслава Гладкова качественная база с начала воспитания и учебного процесса поможет и с проблемой оттока молодёжи и будущих специалистов из Белгородской области.