Воспитают враги: Гладков обозначил проблему воспитания и оттока белгородской молодёжи

Вячеслав Гладков остался недоволен докладом Татьяны Киреевой и Андрея Милёхина о сфере гражданско-патриотического воспитания белгородских детей и подростков. По мнению главы области, при наличии 185 клубов, занимающихся данным вопросом, посещаемость в 34-35 человек на один муниципалитет — огромная проблема. Губернатор считает, что формат подачи информации, которая должна формировать любовь к Родине и чувство патриотизма, не принимается молодёжью и его необходимо менять. В том числе задействовать интернет-пространство, активно использующееся детьми и подростками. Также губернатор считает, что имеющаяся неэффективность гражданско-патриотического воспитания и информирования о возможностях молодёжи в родной области заставляет их покидать «родные дома», а детей «неправильно» любить Родину.