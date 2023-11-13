В рамках второго винодельческого форума эксперты обсудили перспективы отрасли

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Как и в прошлом году, на форуме собрали виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. Деловую программу мероприятия построили вокруг общего стремления участников рынка изменить представление о качестве и конкурентоспособности российского вина. Об этом пишет gorod55.
«Российское виноделие растет опережающими темпами. Как мы знаем, производство вина в нашей стране выросло с 32 миллионов дал в 2018 году до 60 миллионов дал в 2022 году», — напомнил советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он также высказал удовлетворение по поводу перехода Российского винодельческого форума в статус главной площадки для объединения усилий отрасли, целью которых является развитие согласно самым высоким стандартам.
Активное обсуждение в рамках пленарной сессии «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» велось по вопросам установления ведущих направлений содействия отрасли и расширения ее эффективности.
«Наша цель — обсудить состояние отрасли, понять, сколь сильно влияют на нас санкции, понять, почему важна и что может сделать наука; оценить давление импорта на наш рынок, конкуренцию и меры для его защиты», — сообщил модератор сессии, председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.
Живой интерес делегатов в рамках сессии привлекло выступление министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. В этом выступлении он рассказал о большом внимании к проблемам российского виноделия со стороны государства и коснулся вопросов развития виноградарства как сегмента отрасли.
На полях сессии «Вперед в будущее винодельческой отрасли» речь зашла о «Федеральной стратегии развития виноградарства и виноделия», которая актуальна до 2050 года. Также на РВФ рассмотрели вопросы онлайн-продаж российского вина, требования ГОСТа, проблемы инвестиций в отрасль и другие темы.
Роль организаторов РВФ выполняли Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» совместно с Правительством РФ. Соорганизатор — Россельхозбанк. Медиахолдинг 1MI выступил в качестве информационного партнера мероприятия.