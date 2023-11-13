В рамках второго винодельческого форума эксперты обсудили перспективы отрасли

«Российское виноделие растет опережающими темпами. Как мы знаем, производство вина в нашей стране выросло с 32 миллионов дал в 2018 году до 60 миллионов дал в 2022 году», — напомнил советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он также высказал удовлетворение по поводу перехода Российского винодельческого форума в статус главной площадки для объединения усилий отрасли, целью которых является развитие согласно самым высоким стандартам.