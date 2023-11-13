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Ель на Соборной площади в Белгороде

В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году

13 ноября 2023, 09:09
Фото: страница Валентина Демидова
Ель на Соборной площади в Белгороде

На Соборной площади в Белгороде начали монтировать новогоднюю ель

Начались монтажные работы: за месяц планируется завершить установку новогодней ели. Известно, что в этом году новое дерево покупать не будут: установят прошлогоднее высотой 30 метров. Подробности сообщил мэр города Валентин Демидов.

В этом году на Соборной площади появится прошлогодняя ель высотой около 30 метров. Дерево украсят шарами и гирляндами, а на верхушке разместят снежинку.

Специалисты уже начали монтировать искусственную ель: процесс займёт около месяца. В настоящий момент рабочие завозят со склада конструктивные элементы.

Помимо ели, на Соборной площади разместят горку, световые арки, фигуры, сцену и ярмарочные павильоны. Также в октябре рабочие приступили к монтажу ледового катка. Позже в центре появятся световые качели, стоимость которых составила 3 млн рублей.

Кроме этого, в центре украсят гирляндами деревья и фасады зданий драмтеатра и администрации. Подсвечены будут и тротуары в районе Свято-Троицкого бульвара, парка Победы и набережной. Новые арт-объекты разместят на Белгородском Арбате, а в парке «Берега» установят новые световые объекты.

Ранее городская администрация не захотела раскрывать подробности новогоднего оформления. Сообщалось только, что в основе оформления лежат традиционные элементы с акцентными дополнениями.

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