В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году

Кроме этого, в центре украсят гирляндами деревья и фасады зданий драмтеатра и администрации. Подсвечены будут и тротуары в районе Свято-Троицкого бульвара, парка Победы и набережной. Новые арт-объекты разместят на Белгородском Арбате, а в парке «Берега» установят новые световые объекты.