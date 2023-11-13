В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В этом году на Соборной площади появится прошлогодняя ель высотой около 30 метров. Дерево украсят шарами и гирляндами, а на верхушке разместят снежинку.
Специалисты уже начали монтировать искусственную ель: процесс займёт около месяца. В настоящий момент рабочие завозят со склада конструктивные элементы.
Помимо ели, на Соборной площади разместят горку, световые арки, фигуры, сцену и ярмарочные павильоны. Также в октябре рабочие приступили к монтажу ледового катка. Позже в центре появятся световые качели, стоимость которых составила 3 млн рублей.
Кроме этого, в центре украсят гирляндами деревья и фасады зданий драмтеатра и администрации. Подсвечены будут и тротуары в районе Свято-Троицкого бульвара, парка Победы и набережной. Новые арт-объекты разместят на Белгородском Арбате, а в парке «Берега» установят новые световые объекты.
Ранее городская администрация не захотела раскрывать подробности новогоднего оформления. Сообщалось только, что в основе оформления лежат традиционные элементы с акцентными дополнениями.