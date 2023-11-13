В конце ноября в России состоится III Конгресс молодых ученых

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
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Updated Сегодня, 17:49
В ходе события состоится выставка современных российских технологий. Ведущие образовательные учреждения страны, а также государственные и частные предприятия, делающие акцент на развитии отечественных наукоемких технологий, представят свои стенды. Кроме того, на выставке появятся интерактивные научные пространства.
Одно из таких пространств представит центр одаренных детей Ивановской области «Солярис», на базе которого молодые ученые региона создали научно-просветительский и образовательный проект СЛОН. Об этом информирует nashgorod.ru.
Выставка «Аллея регионов», включенная в перечень главных мероприятий конгресса, реализуется в разрезе 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в России. Экспозиция раскрывает научный потенциал российских регионов и федеральных округов.
Так, на стенде Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) в ходе выставки состоятся туры «Кубка РТК». Это состязания молодых инженеров и учащихся образовательных учреждений России — разработчиков робототехнических комплексов, созданных для применения в экстремальных условиях.
Во время конгресса традиционно будет работать «Медиастудия III Конгресса молодых ученых», а экспозиции лидеров российской наукоемкой промышленности и бизнеса станут дополнением к выставке.
Конгресс молодых ученых — это основное событие российского Десятилетия науки и технологий, объявленного в прошлом году президентом Владимиром Путиным. Конгресс является объединяющей площадкой для представителей ведущих научных школ из различных субъектов РФ, научно-образовательных учреждений, органов власти, промышленных партнеров, известных ученых, а главное — молодых представителей мира науки, лауреатов конкурсов грантов и учащихся школ и вузов России и других стран.
Фонд Росконгресс входит в число организаторов Конгресса молодых ученых. Информационную поддержку событию обеспечивает медиахолдинг 1MI.Узнать о мероприятиях III Конгресса молодых ученых более подробно можно на сайте конгресс.наука.рф. Регистрация представителей СМИ для участия в конгрессе проводится до 18 ноября текущего года.