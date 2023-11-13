В конце ноября в России состоится III Конгресс молодых ученых

Конгресс молодых ученых — это основное событие российского Десятилетия науки и технологий, объявленного в прошлом году президентом Владимиром Путиным. Конгресс является объединяющей площадкой для представителей ведущих научных школ из различных субъектов РФ, научно-образовательных учреждений, органов власти, промышленных партнеров, известных ученых, а главное — молодых представителей мира науки, лауреатов конкурсов грантов и учащихся школ и вузов России и других стран.