В Белгородской области за год выросло число диагностирования инфекций в роддомах

Так, в медпротоколах гнойно-септические инфекции (ГСИ) у новорождённых составили 20,8%. Это 26 случаев среди младенцев — примерно два-три ребёнка на одну тысячу детей. В основном обнаруживались конъюнктивит и заболевания кожи (34,6% и 30,7%). Далее в списке — воспаления дна пупочной ранки и один случай сепсиса в прошлом году. В роддомах области за 2022 год зарегистрировано 459 возникновений ГСИ внутриутробного генеза или же 30,14 случая на одну тысячу детей. Соотношение ГСИ и ВУИ (внутриутробных инфекций) составило 1:17,6.