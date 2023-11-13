В Белгородской области за год выросло число диагностирования инфекций в роддомах

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В 2021 году таких случаев насчитывалось 108, а в 2020 больше всего — 335 случаев. В 2022 году в Белогородской области из 125 выявлений подобных инфекций на роддомы пришлось 48,8% случаев, связанных с оказанием медицинской помощи. Однако в 2020 и в 2021 годах цифры были меньше — 8,9% и 18,7%.
Так, в медпротоколах гнойно-септические инфекции (ГСИ) у новорождённых составили 20,8%. Это 26 случаев среди младенцев — примерно два-три ребёнка на одну тысячу детей. В основном обнаруживались конъюнктивит и заболевания кожи (34,6% и 30,7%). Далее в списке — воспаления дна пупочной ранки и один случай сепсиса в прошлом году. В роддомах области за 2022 год зарегистрировано 459 возникновений ГСИ внутриутробного генеза или же 30,14 случая на одну тысячу детей. Соотношение ГСИ и ВУИ (внутриутробных инфекций) составило 1:17,6.
ГСИ у родивших женщин — 28%, всего 35 случаев возникновений инфекций. Показатель составил 3,28 на одну тысячу родов. В 68,5% — это послеродовые эндометриты, в 14,2% — инфекции соска и молочной железы, а на послеоперационные осложнения пришлась доля в 17,1%.
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области сообщает, что в 2022 году по итогу исследований воздушной среды, стерильности материалов и изделий медназначения, а также бактериальных смывов в учреждениях нарушений не нашли.
Напомним, что также в 2022 году в Белгородской области зарегистрировали 30 очагов распространения ветряной оспы в детских учреждениях. Число заболевших детей — 737. Фиксировалось и три очага ковида в медучреждениях. Тогда пострадало 28 белгородцев. Удельный вес групповых случаев оспы составил 90,1%, а ковида — 9%.