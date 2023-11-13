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Гирлянда на мосту

Терпение лопнуло: чиновники пригрозили белгородцам из-за гирлянды

13 ноября 2023, 12:34
Фото: администрация Алексеевского горокруга
Гирлянда на мосту

Вандалы открутили лампочки с гирлянды на белгородском мосту

Выкручивание и кражу лампочек алексеевская администрация назвала систематическими. В этот раз работу гирлянды восстановят, однако после очередного акта вандализма подсветку пообещали убрать.
Сюжет
Вандалы

С подвесного моста через реку Тихая Сосна в Алексеевке исчезают лампочки. Тревогу бьёт администрация Алексеевского горокруга. Выкручивание и кражу лампочек с гирлянды на мосту чиновники называли систематическими.

В этот раз рабочие МБУ «Благоустройство» гирлянду восстановят. В администрации добавили, что восстановительные работы также проведут в случае технической неисправности и перегорания лампочек. Однако если будут новые случаи вандализма, гирлянду снимут.

Добавим, что вандалы есть и в Белгороде. Так, ранее юные хулиганы устроили погром на балконе многоквартирного дома и пытались сломать камеры. От рук неизвестных страдают и остановки на улице Щорса.

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#Общество#Белгородская область#Алексеевка#Вандалы#Мост#Чиновники#Инна Рогова#Белгород#Гирлянда
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