Терпение лопнуло: чиновники пригрозили белгородцам из-за гирлянды

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
С подвесного моста через реку Тихая Сосна в Алексеевке исчезают лампочки. Тревогу бьёт администрация Алексеевского горокруга. Выкручивание и кражу лампочек с гирлянды на мосту чиновники называли систематическими.
В этот раз рабочие МБУ «Благоустройство» гирлянду восстановят. В администрации добавили, что восстановительные работы также проведут в случае технической неисправности и перегорания лампочек. Однако если будут новые случаи вандализма, гирлянду снимут.
Добавим, что вандалы есть и в Белгороде. Так, ранее юные хулиганы устроили погром на балконе многоквартирного дома и пытались сломать камеры. От рук неизвестных страдают и остановки на улице Щорса.