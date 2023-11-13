Сырые котлеты и каша с мухами: Белгородка пожаловалась на школьную столовую

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Как рассказала во время вечернего эфира губернатора жительница региона, в Ракитянском районе в селе Солдатское «отвратительно и безобразно» готовят еду: «Детям не нравится. Сырые котлеты и мухи в каше — это перебор. Управление образования никак не реагирует».
Вячеслав Гладков сообщил, что глава района проведёт контрольные мероприятия в школе и посмотрит, как там готовят. Также глава региона сообщил, что тоже постарается во время рабочей поездки в район посетить учреждение.
Недавно было обращение со стороны девочки, которая находилась в санатории «Бригантина», говорила, что кормят холодной едой. Встретился, она сразу подбежала, сказала: «Вячеслав Владимирович, это я, это я сказала, что плохо кормят». Она там герой, молодец, переполошила всех родителей и половину правительства области. Кормят хорошо. Директор лагеря сделала интерактивную стену, где дети каждый раз высказывают своё мнение о еде.
Вячеслав Гладков