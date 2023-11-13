Сырые котлеты и каша с мухами: Белгородка пожаловалась на школьную столовую

Как рассказала во время вечернего эфира губернатора жительница региона, в Ракитянском районе в селе Солдатское «отвратительно и безобразно» готовят еду: «Детям не нравится. Сырые котлеты и мухи в каше — это перебор. Управление образования никак не реагирует».