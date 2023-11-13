Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Заморозки

Стало известно, когда белгородцам ждать первого снега

13 ноября 2023, 13:21
Фото: Midjourney
Заморозки

В Белгородской области похолодает до -1 ˚С

14 ноября температура опустится ночью до -1˚С. В тёмное время суток и утром местами будет туман. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС. В прогнозе Гидрометцентра тем временем появилось упоминание о первом снеге на текущей неделе.
Сюжет
Погода

В Белгородской области во вторник, 14 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. В тёмное время суток и утром местами ожидается туман. При этом ветер южной четверти 8-13 м/с. Ночью температура опустится до -1…+4 ˚С. Днём воздух прогреется до +4…+9 ˚С.

В Белгороде в тёмное время суток переменная облачность, без осадков. Похолодает до +1 ˚С. В светлое время суток переменная облачность, кратковременный дождь. Воздух прогреется до +7 ˚С.

В среду, 15 ноября, ночью облачно и дождь. Ожидается до +3 ˚С. Днём будет облачно, пройдёт кратковременный дождь. Потеплеет до +7 ˚С.

Осадки в областном центре синоптики обещают до конца рабочей недели. В пятницу, 6 ноября, возможен снег с дождём.

Воскресенье порадовало белгородцев двойной радугой: читатели шлют в редакцию фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Ветер до 20 м/с и дожди: какой погоды ждать белгородцам в начале рабочей неделиСнова непогода: заморозки и сильный ветер идут на Белгородскую областьТуманная и холодная пятница встретит белгородцев
#Белгородская область#Туман#Погода#Дожди#Снег#Прогноз погоды#Заморозки#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Лучшее предложение: в мэрии Белгорода объяснили покупку качелей с большой наценкой
Сегодня, 14:08
ИП заявил о фальсификации документов фирмой «ДиКК» из Старого Оскола
Сегодня, 14:03
Всё-таки снесут: что известно о судьбе детсада в строящемся Белом квартале
Сегодня, 13:27
Белгородские полицейские привлекли внимание прокуратуры своими доходами
Сегодня, 11:45
В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году
Сегодня, 09:09
Сначала проверка: эксперты узнают, почему детская площадка ушла под землю в Белгороде
Сегодня, 13:54