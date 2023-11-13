Стало известно, когда белгородцам ждать первого снега

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В Белгородской области во вторник, 14 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. В тёмное время суток и утром местами ожидается туман. При этом ветер южной четверти 8-13 м/с. Ночью температура опустится до -1…+4 ˚С. Днём воздух прогреется до +4…+9 ˚С.
В Белгороде в тёмное время суток переменная облачность, без осадков. Похолодает до +1 ˚С. В светлое время суток переменная облачность, кратковременный дождь. Воздух прогреется до +7 ˚С.
В среду, 15 ноября, ночью облачно и дождь. Ожидается до +3 ˚С. Днём будет облачно, пройдёт кратковременный дождь. Потеплеет до +7 ˚С.
Осадки в областном центре синоптики обещают до конца рабочей недели. В пятницу, 6 ноября, возможен снег с дождём.