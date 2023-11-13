Стало известно, когда белгородцам ждать первого снега

В Белгородской области во вторник, 14 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. В тёмное время суток и утром местами ожидается туман. При этом ветер южной четверти 8-13 м/с. Ночью температура опустится до -1…+4 ˚С. Днём воздух прогреется до +4…+9 ˚С.