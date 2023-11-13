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Овцы и бараны на кладбище

«Справляют нужду на могилы»: овцы священника бродят по белгородскому кладбищу

13 ноября 2023, 09:47
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Овцы и бараны на кладбище

Белгородцы недовольны стадом овец на кладбище

Информация о гуляющих по кладбищу животных появилась в Telegram-канале «Белгород №1». Очевидцы прислали видео и рассказали, что стадо овец и баранов принадлежит местному священнику.

Стадо овец и баранов, по сообщениям очевидцев, разгуливает по кладбищу в районе Усовой горы в посёлке Борисовка. Как сообщают местные жители, животные справляют нужду прямо на могилы, а принадлежат овцы и бараны местному священнику.

Белгородцы, по их словам, уже не раз общались с хозяином стада и просили его не выпускать животных на самовыгул по посёлку, однако тот просьбы не услышал.

Лошади, также принадлежащие священнослужителю, тоже часто пугают жителей.

Хозяина животных не первый год борисовчане просят не выпускать по посёлку, но он грубо «отшивает» просящих. На Усовой горе хорошая смотровая площадка, место для прогулок, но его лошади зачастую ведут себя агрессивно и приходится просто убегать.
из записи в Telegram-канале «Белгород №1»
Овцы и бараны на кладбище
Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
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