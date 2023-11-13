«Справляют нужду на могилы»: овцы священника бродят по белгородскому кладбищу

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Стадо овец и баранов, по сообщениям очевидцев, разгуливает по кладбищу в районе Усовой горы в посёлке Борисовка. Как сообщают местные жители, животные справляют нужду прямо на могилы, а принадлежат овцы и бараны местному священнику.
Белгородцы, по их словам, уже не раз общались с хозяином стада и просили его не выпускать животных на самовыгул по посёлку, однако тот просьбы не услышал.
Лошади, также принадлежащие священнослужителю, тоже часто пугают жителей.
Хозяина животных не первый год борисовчане просят не выпускать по посёлку, но он грубо «отшивает» просящих. На Усовой горе хорошая смотровая площадка, место для прогулок, но его лошади зачастую ведут себя агрессивно и приходится просто убегать.
из записи в Telegram-канале «Белгород №1»