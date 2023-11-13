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Подростки

Снижаем возраст: для белгородских детей начнут проводить «Зарничку»

13 ноября 2023, 08:40
Фото: Midjourney
Подростки

В Белгородской области появится военно-спортивная игра для детей младше 14 лет

Это версия военно-спортивной игры «Зарница» для детей от 11 до 13 лет. Она может появиться в рамках «Зарницы 2.0» в 2024 году и включает в себя несколько этапов.
Сюжет
Дети

На оперативном совещании правительства министр по делам молодёжи региона рассказала о расширении масштабов военно-спортивной игры «Зарница». Предложение у неё следующее: привлечь к игре детей 11-13 лет и назвать это «Зарничкой», а дети от 14 до 18 лет будут участвовать в полноценной «Зарнице».

Проведение игры разделят на зоны. Сначала — на базе сельских школ, в пример привели Андреевскую, Большанскую, Волоконовскую и Волотовскую, после этого игра выходит на муниципальный уровень, а далее детей будут отбирать на региональный.

По словам Татьяны Киреевой, сценарий игры адаптируют под новую возрастную категорию по времени, месту и характеру испытаний.

Напомним, две недели назад губернатор Гладков заявил, что игра «Зарница» должна охватить все школы районов и округов области.

«Необходимо охватить все школы»: Гладков заявил о расширении спортивных игр «Зарница»
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#Белгородская область#Дети#Образование#Испытания#Зарница#Военно-спортивная игра#Вячеслав Гладков#Екатерина Никулина#Татьяна Киреева#Зарничка#Сценарий игры
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