Снижаем возраст: для белгородских детей начнут проводить «Зарничку»

На оперативном совещании правительства министр по делам молодёжи региона рассказала о расширении масштабов военно-спортивной игры «Зарница». Предложение у неё следующее: привлечь к игре детей 11-13 лет и назвать это «Зарничкой», а дети от 14 до 18 лет будут участвовать в полноценной «Зарнице».