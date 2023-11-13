Снижаем возраст: для белгородских детей начнут проводить «Зарничку»

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
На оперативном совещании правительства министр по делам молодёжи региона рассказала о расширении масштабов военно-спортивной игры «Зарница». Предложение у неё следующее: привлечь к игре детей 11-13 лет и назвать это «Зарничкой», а дети от 14 до 18 лет будут участвовать в полноценной «Зарнице».
Проведение игры разделят на зоны. Сначала — на базе сельских школ, в пример привели Андреевскую, Большанскую, Волоконовскую и Волотовскую, после этого игра выходит на муниципальный уровень, а далее детей будут отбирать на региональный.
По словам Татьяны Киреевой, сценарий игры адаптируют под новую возрастную категорию по времени, месту и характеру испытаний.
Напомним, две недели назад губернатор Гладков заявил, что игра «Зарница» должна охватить все школы районов и округов области.