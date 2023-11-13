Сначала проверка: эксперты узнают, почему детская площадка ушла под землю в Белгороде

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Жители дома №14 по улице Гостёнской остались недовольны застройщиком, который несколько лет назад засыпал котлован во дворе многоэтажки. Позже на месте котлована установили детскую площадку, которая, как сообщалось в начале ноября, провалилась под землю.
Мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с жителями и договорился о проведении независимого обследования, чтобы выяснить причины просадки. Необходимо также будет получить рекомендации экспертов. Затем, по итогам анализа, застройщик готов восстановить благоустройство.
Сообщается, что на месте детской площадки ранее планировалось организовать подземный паркинг. Однако от проекта в итоге отказались.
Напомним, что новая детская площадка ушла под землю в начале ноября. Двор благоустраивала «Домостроительная компания» (ДСК).