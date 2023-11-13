Прямая запись: к каким специалистам белгородцы могут попасть без терапевта?

Министр здравоохранения Белгородской области отметил, что без направления терапевта белгородцы могут записаться на приём к 14 узконаправленным специалистам. К примеру, к офтальмологу, хирургу или эндокринологу. Также в этот список попадают гинеколог, невролог, стоматолог, уролог, детский хирург, оториноларинголог и т. д. В основном это врачи первичного звена.