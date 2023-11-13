Прямая запись: к каким специалистам белгородцы могут попасть без терапевта?

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Министр здравоохранения Белгородской области отметил, что без направления терапевта белгородцы могут записаться на приём к 14 узконаправленным специалистам. К примеру, к офтальмологу, хирургу или эндокринологу. Также в этот список попадают гинеколог, невролог, стоматолог, уролог, детский хирург, оториноларинголог и т. д. В основном это врачи первичного звена.
Андрей Иконников отчитался, что большая часть подобных вопросов поступает по номеру 122. За прошедшую неделю чаще всего вопросы по записи на приём к врачу узкой направленности задавали жители Белгорода, Белгородского района и Старого Оскола.
Ранее министр здравоохранения уточнил, какие материалы для операции пациенты должны приобретать сами, а какие предоставляют медицинскими организациями. Оказалось, что стерильные перчатки не требуют дополнительной покупки, но некоторые другие материалы придётся приобрести самостоятельно.