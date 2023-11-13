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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:31

Прямая запись на приём к врачу

Прямая запись: к каким специалистам белгородцы могут попасть без терапевта?

13 ноября 2023, 07:18
Фото: 1MI
Прямая запись на приём к врачу

Белгородцам рассказали, к каким врачам можно записаться на приём без терапевта

На оперсовещании правительства Белгородской области рассказали, к каким врачам узкой направленности белгородцы могут записаться самостоятельно, без посещения терапевта для получения направления. Как отметил Андрей Иконников, подобные вопросы по части информирования от белгородцев поступают часто.

Министр здравоохранения Белгородской области отметил, что без направления терапевта белгородцы могут записаться на приём к 14 узконаправленным специалистам. К примеру, к офтальмологу, хирургу или эндокринологу. Также в этот список попадают гинеколог, невролог, стоматолог, уролог, детский хирург, оториноларинголог и т. д. В основном это врачи первичного звена.

  • Полный список врачей с возможностью прямой записи:

    Для взрослых: ⠀
    — Терапевт участковый
    — Хирург
    — Офтальмолог
    — Уролог
    — Акушер-гинеколог
    — Врач общей практики (семейный врач)
    — Оториноларинголог
    — Стоматолог-терапевт
    — Стоматолог-хирург

    Для детей: ⠀
    — Педиатр участковый
    — Хирург
    — Офтальмолог
    — Оториноларинголог
    — Стоматолог

Андрей Иконников отчитался, что большая часть подобных вопросов поступает по номеру 122. За прошедшую неделю чаще всего вопросы по записи на приём к врачу узкой направленности задавали жители Белгорода, Белгородского района и Старого Оскола.

Ранее министр здравоохранения уточнил, какие материалы для операции пациенты должны приобретать сами, а какие предоставляют медицинскими организациями. Оказалось, что стерильные перчатки не требуют дополнительной покупки, но некоторые другие материалы придётся приобрести самостоятельно.

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