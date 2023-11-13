Почти 800 миллиардов рублей получил МСБ с начала 2023 года под поручительства НГС

Отметим, что многоуровневая гарантийная система и льготные программы направлены на повышение доступности банковских продуктов для бизнеса. Данные инструменты пользуются достаточно большим спросом и являются эффективными. Об этом свидетельствует положительная динамика. Так, в рамках Национальной гарантийной системы за первые три квартала этого года объем финансовой поддержки увеличился на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, с 2019 по 2022 год консолидированный объем поддержки в рамках НГС вырос на 90 процентов, а число предпринимателей, которые воспользовались ей в 2022 году, возросло на 440 процентов по отношению к 2019 году.