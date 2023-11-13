Почти 800 миллиардов рублей получил МСБ с начала 2023 года под поручительства НГС

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Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:47
Обеспечение доступного финансирования является основным запросом бизнеса на фоне изменения логистики, перестройки производственных процессов и переориентации на новые рынки. Об этом заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников. В сложившихся условиях Корпорация МСП совместно с региональными гарантийными организациями помогает привлекать банковское финансирование предпринимателям, у которых нет собственного залога или его недостаточно, пишут РИА Новости.
Отметим, что многоуровневая гарантийная система и льготные программы направлены на повышение доступности банковских продуктов для бизнеса. Данные инструменты пользуются достаточно большим спросом и являются эффективными. Об этом свидетельствует положительная динамика. Так, в рамках Национальной гарантийной системы за первые три квартала этого года объем финансовой поддержки увеличился на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, с 2019 по 2022 год консолидированный объем поддержки в рамках НГС вырос на 90 процентов, а число предпринимателей, которые воспользовались ей в 2022 году, возросло на 440 процентов по отношению к 2019 году.
По итогам первых трех кварталов 2023 года первое место по приросту объема финансовой поддержки занимает Карачаево-Черкесская Республика. В этом регионе по сравнению с январем — сентябрем 2022 года прирост составил 393 процента, а размер финансирования увеличился до 2,6 млрд рублей. В список лидеров также вошли Чеченская Республика (прирост 197 процентов, до 3,6 млрд), Республика Карелия (185 процентов, до 9,5 млрд), Магаданская область (171 процент, до 0,8 млрд) и Республика Калмыкия (169 процентов, до 0,5 млрд рублей). Помимо этого, высокие показатели прироста зафиксированы в Свердловской, Астраханской, Псковской областях, Республике Северная Осетия — Алания и Республике Тыва.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что для предпринимателя НГС является поручителем в лице государства, который берет на себя часть рисков и позволяет привлекать финансирование в случае отсутствия у предпринимателя залога.
«С точки зрения отраслей за январь — сентябрь текущего года максимальный прирост объемов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках НГС был зафиксирован в сфере гостиниц и общепита (в 2,6 раза), в транспортировке и хранении (в 2,3 раза). Кроме того, сфера информации и связи показала за три квартала двукратный рост», — рассказал глава КМСП.
По абсолютным показателям объемов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса по итогам трех кварталов текущего года лидируют торговля (234,2 млрд рублей), обрабатывающее производство (199,6 млрд), транспортировка и хранение (69,4 млрд). Замыкает список лидеров сельское хозяйство с показателем 38,3 млрд рублей.
Напомним, что входящие в НГС Корпорация МСП, ее дочерняя компания МСП Банк и региональные гарантийные организации помогают предпринимателям без залога получить банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств. Предоставление такой поддержки предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», куратором которого выступает первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.