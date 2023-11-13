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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

В Белгородской области патриотическое воспитание детей начинается с детсада

От инфантилизма и потребления: белгородцев патриотически воспитывают с детского сада

13 ноября 2023, 07:02
Фото: 1MI

В Белгородской области патриотическое воспитание детей начинается с детсада

В ходе оперативного совещания министр образования Белгородской области Андрей Милёхин рассказал о работе, которую проводят власти по направлению патриотического воспитания молодёжи. Рабочие программы по гражданско-патриотическому воспитанию разработали и для детских садов.

Как отметил чиновник, последнее время воспитание является смысловым вектором государственной политики в области образования.

Почти год назад указ президента РФ утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Андрей Милёхин

В качестве целевых ориентиров Милёхин представил переход от предыдущих ориентиров к ведущим для формирования социальных эффектов работы.

От индивидуализма к коллективизму, и как следствие — это команда и соборность. От преследования сплошных инноваций — вспомнить традиции, которые позволят сформировать духовно-нравственные ценности подрастающего поколения. От возрастного инфантилизма к ответственности, что рождает инициативность и лидерство. От общества потребления — к обществу производства.
Андрей Милёхин

Подробнее на слайде:

Фото: Из оперативного совещания правительства области

Чиновник отметил, что на региональном уровне просматриваются разработанные рабочие программы по гражданско-патриотическому воспитанию с календарным планом для детских садов, школ и колледжей. Подробнее о проводимых мероприятиях ниже:

Фото: Из оперативного совещания правительства области
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#Белгородская область#Инновации#Традиции#Лидерство#Детские сады#Белгород#Кристина Семенчук#Патриотическое воспитание#Министр образования#Ответственность
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