От инфантилизма и потребления: белгородцев патриотически воспитывают с детского сада

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Как отметил чиновник, последнее время воспитание является смысловым вектором государственной политики в области образования.
Почти год назад указ президента РФ утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Андрей Милёхин
В качестве целевых ориентиров Милёхин представил переход от предыдущих ориентиров к ведущим для формирования социальных эффектов работы.
От индивидуализма к коллективизму, и как следствие — это команда и соборность. От преследования сплошных инноваций — вспомнить традиции, которые позволят сформировать духовно-нравственные ценности подрастающего поколения. От возрастного инфантилизма к ответственности, что рождает инициативность и лидерство. От общества потребления — к обществу производства.
Андрей Милёхин
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Чиновник отметил, что на региональном уровне просматриваются разработанные рабочие программы по гражданско-патриотическому воспитанию с календарным планом для детских садов, школ и колледжей. Подробнее о проводимых мероприятиях ниже: