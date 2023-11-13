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Документы

Омбудсмен предложила оказывать юрпомощь всем белгородцам, но где взять на это деньги?

13 ноября 2023, 10:10
Фото: 1MI
Документы

Омбудсмен предложила расширить бесплатную юридическую помощь белгородцам

На еженедельном оперативном совещании правительства омбудсмен региона рассказала о планах проекта «Правовая забота». По нему до конца следующего года юридическую помощь бесплатно должны получить все жители отдалённых населённых пунктов, которые за ней обратятся.

По докладу Уполномоченной по правам человека Жанны Киреевой в прошлом году бесплатную юридическую помощь получили 658 жителей Белгородской области, а в 2023-м в два раза больше — 1370 человек. Большинству граждан оказали юридическую помощь на базе выездных мобильных пунктов от «Госюрбюро».

Однако не всем, кто нуждался в бесплатной помощи юристов, удалось её получить. Среди проблем: не все категории жителей попадают в круг вопросов, по которым юридическая помощь предоставляется бесплатно; отдалённость населённых пунктов от учреждений, где оказывают помощь; а также низкий уровень информированности о возможности получения такой помощи.

К концу 2024 года бесплатную юридическую помощь предлагают оказать 100% белгородцам, которые за ней обратятся в выездные мобильные пункты. Акцент делают на помощи в юридических вопросах пенсионерам, участникам СВО и их семьям, инвалидам, малоимущим, детям и сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам предпенсионного возраста.

«Запрос населения на оказание юридической помощи огромен. Доходы населения в сёлах невысокие. Люди, не имея возможность обратиться с самым простым юридическим вопросом, допускают ошибки, которые потом невозможно исправить. Начинаются конфликты с соседями и много других проблем, которые можно было бы избежать, имея правильную правовую оценку».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
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