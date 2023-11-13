Омбудсмен предложила оказывать юрпомощь всем белгородцам, но где взять на это деньги?

Однако не всем, кто нуждался в бесплатной помощи юристов, удалось её получить. Среди проблем: не все категории жителей попадают в круг вопросов, по которым юридическая помощь предоставляется бесплатно; отдалённость населённых пунктов от учреждений, где оказывают помощь; а также низкий уровень информированности о возможности получения такой помощи.