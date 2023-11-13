Омбудсмен предложила оказывать юрпомощь всем белгородцам, но где взять на это деньги?

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
По докладу Уполномоченной по правам человека Жанны Киреевой в прошлом году бесплатную юридическую помощь получили 658 жителей Белгородской области, а в 2023-м в два раза больше — 1370 человек. Большинству граждан оказали юридическую помощь на базе выездных мобильных пунктов от «Госюрбюро».
Однако не всем, кто нуждался в бесплатной помощи юристов, удалось её получить. Среди проблем: не все категории жителей попадают в круг вопросов, по которым юридическая помощь предоставляется бесплатно; отдалённость населённых пунктов от учреждений, где оказывают помощь; а также низкий уровень информированности о возможности получения такой помощи.
К концу 2024 года бесплатную юридическую помощь предлагают оказать 100% белгородцам, которые за ней обратятся в выездные мобильные пункты. Акцент делают на помощи в юридических вопросах пенсионерам, участникам СВО и их семьям, инвалидам, малоимущим, детям и сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам предпенсионного возраста.
«Запрос населения на оказание юридической помощи огромен. Доходы населения в сёлах невысокие. Люди, не имея возможность обратиться с самым простым юридическим вопросом, допускают ошибки, которые потом невозможно исправить. Начинаются конфликты с соседями и много других проблем, которые можно было бы избежать, имея правильную правовую оценку».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.