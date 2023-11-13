Олени и снеговики-музыканты: белгородские районы продолжают готовиться к Новому году

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Администрация Корочи в Белгородской области объявила закупку новогодних украшений, которые установят в городе к празднику. Речь идёт об иллюминациях. Планируется установить световой шар, снеговиков, оленей.
Согласно данным сайта госзакупок, на эти цели потратят 1 млн 60 тыс. рублей. Заявки подаются до 21 ноября. Поставщика определят 23 ноября.
В городе к Новому году появится световой шар, состоящий из светодиодов. Это будет 3D-фигура из металлического каркаса высотой 4,3 метра и шириной 4 метра. На нём необходимо сделать пять декоративных звёзд. Также указано, что шар будет с дополненной реальностью. Должны появиться анимационные персонажи, согласованные с заказчиком.
В городе планируется установить композицию с тремя снеговиками, у которых будут музыкальные инструменты — гитара, труба и виолончель. Сделать фигуры нужно из металлического каркаса. Помимо этого, необходимо поставить композицию, состоящую из четырёх фигур оленей.
Также в Короче к Новому году планировали установить ёлку с дополненной реальностью. Потратят на это 3 млн рублей.