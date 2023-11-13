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Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:07

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Фото тематическое

Олени и снеговики-музыканты: белгородские районы продолжают готовиться к Новому году

13 ноября 2023, 15:07
Фото: 1MI
Фото тематическое

На покупку новогодних украшений в белгородской Короче потратят 1 млн

На закупку украшений городская администрация потратит свыше 1 млн рублей. Поставщика определят 23 ноября, следует из данных сайта госзакупок.

Администрация Корочи в Белгородской области объявила закупку новогодних украшений, которые установят в городе к празднику. Речь идёт об иллюминациях. Планируется установить световой шар, снеговиков, оленей.

Согласно данным сайта госзакупок, на эти цели потратят 1 млн 60 тыс. рублей. Заявки подаются до 21 ноября. Поставщика определят 23 ноября.

В городе к Новому году появится световой шар, состоящий из светодиодов. Это будет 3D-фигура из металлического каркаса высотой 4,3 метра и шириной 4 метра. На нём необходимо сделать пять декоративных звёзд. Также указано, что шар будет с дополненной реальностью. Должны появиться анимационные персонажи, согласованные с заказчиком.

В городе планируется установить композицию с тремя снеговиками, у которых будут музыкальные инструменты — гитара, труба и виолончель. Сделать фигуры нужно из металлического каркаса. Помимо этого, необходимо поставить композицию, состоящую из четырёх фигур оленей.

Также в Короче к Новому году планировали установить ёлку с дополненной реальностью. Потратят на это 3 млн рублей.

Фото: сайт госзакупок
Новогодняя ёлка с дополненной реальностью появится в районе Белгородской области
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#Белгородская область#Новый год#Короча#Праздники#Госзакупки#Белгород#Наталья Корявых#Шар#Снеговик#Олени
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