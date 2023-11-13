Олени и снеговики-музыканты: белгородские районы продолжают готовиться к Новому году

В городе к Новому году появится световой шар, состоящий из светодиодов. Это будет 3D-фигура из металлического каркаса высотой 4,3 метра и шириной 4 метра. На нём необходимо сделать пять декоративных звёзд. Также указано, что шар будет с дополненной реальностью. Должны появиться анимационные персонажи, согласованные с заказчиком.