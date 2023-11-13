Новый дизайн и протечки на потолке: как выглядит подземка на «Стадионе» в Белгороде

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Белгородцы обеспокоены ходом ремонта подземного перехода на «Стадионе». В Сети появились кадры из подземки. На снимках видно, что с потолка капает вода.
«Так и будет или ещё просто работы не завершены?» — поинтересовался автор Telegram-канала «Электромир Максимова».
Также фотографиями поделились в Telegram-канале «Трудный Токов». Одним из элементов нового оформления стен в подземном переходе стал футбольный мяч. Автор канала вспомнил неудачи белгородского ФК «Салют» в последнее время.
«Есть надежда, что эту новую надпись [„Выигрывай легко“ — прим. ред.] в подземном переходе к стадиону когда-нибудь прочитает зашедший туда губернатор. И невзначай узнает, что сейчас творится в местном футболе», — добавил автор.
Напомним, ремонтировали и подземный переход на «Родине». Однако сроки работ задержались — переход должны открыть позже установленного срока. Причиной стала задержка поставки необходимых строительных материалов.