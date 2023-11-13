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Подземный переход на «Стадионе» в Белгороде

Новый дизайн и протечки на потолке: как выглядит подземка на «Стадионе» в Белгороде

13 ноября 2023, 08:44
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Подземный переход на «Стадионе» в Белгороде

Стены в подземке на «Стадионе» в Белгороде оформили по-футбольному

В Сети местные Telegram-каналы поделились кадрами из подземного перехода, который на текущий момент ремонтируют. Дизайн горожане посчитали интересным, но некоторые вопросы всё же остались.

Белгородцы обеспокоены ходом ремонта подземного перехода на «Стадионе». В Сети появились кадры из подземки. На снимках видно, что с потолка капает вода.

«Так и будет или ещё просто работы не завершены?» — поинтересовался автор Telegram-канала «Электромир Максимова».

Также фотографиями поделились в Telegram-канале «Трудный Токов». Одним из элементов нового оформления стен в подземном переходе стал футбольный мяч. Автор канала вспомнил неудачи белгородского ФК «Салют» в последнее время.

«Есть надежда, что эту новую надпись [„Выигрывай легко“ — прим. ред.] в подземном переходе к стадиону когда-нибудь прочитает зашедший туда губернатор. И невзначай узнает, что сейчас творится в местном футболе», — добавил автор.

Напомним, ремонтировали и подземный переход на «Родине». Однако сроки работ задержались — переход должны открыть позже установленного срока. Причиной стала задержка поставки необходимых строительных материалов.

Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в БелгородеПодземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Подземный переход на «Стадионе» в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
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