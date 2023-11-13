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Театр кукол

Новое прочтение: «Преступление и наказание» в кукольной версии покажут в Белгороде

13 ноября 2023, 14:24
Фото: минкульт Белгородской области
Театр кукол

Театр кукол в Белгороде представит «Преступление и наказание»

Премьера спектакля состоится 16 ноября. Постановку подготовили для молодёжной и взрослой аудитории, сообщили в министерстве культуры Белгородской области

В Белгородском театре кукол состоится премьера спектакля «Преступление и наказание» по одноимённому произведению писателя Фёдора Достоевского. Премьера запланирована на 16 ноября в 15:00.

Учреждение подготовило прочтение знаменитого произведение как для молодёжной, так и для детской аудитории. Все сюжетные линии романа авторы постановки постарались сохранить и раскрыть в сценической версии.

Последнюю сделали лауреаты Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Это заслуженный артист России, режиссёр Александр Борок, художник Захар Давыдов и видеохудожник Юлия Михеева. Композитором выступает Андрей Занога.

Премьерные показы, помимо 16 ноября, состоятся в 15:00 17 ноября и в 16:00 18 ноября.

Возрастное ограничение: 16+.

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