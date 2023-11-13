Новое прочтение: «Преступление и наказание» в кукольной версии покажут в Белгороде

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В Белгородском театре кукол состоится премьера спектакля «Преступление и наказание» по одноимённому произведению писателя Фёдора Достоевского. Премьера запланирована на 16 ноября в 15:00.
Учреждение подготовило прочтение знаменитого произведение как для молодёжной, так и для детской аудитории. Все сюжетные линии романа авторы постановки постарались сохранить и раскрыть в сценической версии.
Последнюю сделали лауреаты Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Это заслуженный артист России, режиссёр Александр Борок, художник Захар Давыдов и видеохудожник Юлия Михеева. Композитором выступает Андрей Занога.
Премьерные показы, помимо 16 ноября, состоятся в 15:00 17 ноября и в 16:00 18 ноября.
Возрастное ограничение: 16+.