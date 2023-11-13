Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Белгородской области температура в ноябре будет на 1,3 градуса выше нормы

Не плюс 17, но хотя бы не минус 23: какая погода ждёт белгородцев в ноябре

13 ноября 2023, 14:29
Фото: 1MI

В Белгородской области температура в ноябре будет на 1,3 градуса выше нормы

Об этом Бел.Ру сообщили в региональном Гидрометцентре. Норма средней месячной температуры воздуха в ноябре составляет +1°С.

Белгородские синоптики отметили, что вероятностный прогноз средней месячной температуры воздуха на территории Белгородской области в ноябре 2023 года по данным Росгидромета ожидается на 1,3 градуса выше нормы. При этом норма ноября составляет +1°С. Средняя многолетняя норма температуры воздуха в Белгородской области — +0,5 °С.

Температурный максимум в ноябре был зарегистрирован в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до 17,5 градуса тепла. А абсолютный минимум синоптики зафиксировали в 1998 году, когда столбик термометра опустился до –23 °С.

Максимальное месячное количество осадков в ноябре зарегистрировали в 2016 году — 88,7 мм. А минимальные значения (6,1 мм) — в 2014 году.

Знаменитые белгородцы, радуга, вандалы и атаки на Белгородскую область: итоги дня
Узнать подробнее
Читайте также:
Воскресенье порадовало белгородцев двойной радугой: читатели шлют в редакцию фотоВетер до 20 м/с и дожди: какой погоды ждать белгородцам в начале рабочей неделиСнова непогода: заморозки и сильный ветер идут на Белгородскую область
#Белгородская область#Эксклюзив#Прогноз#Синоптики#Температура воздуха#Максимум#Минимум#Белгород#Кристина Семенчук#Осадки#Норма
Подпишитесь
Лучшее предложение: в мэрии Белгорода объяснили покупку качелей с большой наценкой
Сегодня, 14:08
ИП заявил о фальсификации документов фирмой «ДиКК» из Старого Оскола
Сегодня, 14:03
Всё-таки снесут: что известно о судьбе детсада в строящемся Белом квартале
Сегодня, 13:27
Белгородские полицейские привлекли внимание прокуратуры своими доходами
Сегодня, 11:45
В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году
Сегодня, 09:09
Сначала проверка: эксперты узнают, почему детская площадка ушла под землю в Белгороде
Сегодня, 13:54