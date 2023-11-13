Не плюс 17, но хотя бы не минус 23: какая погода ждёт белгородцев в ноябре

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Белгородские синоптики отметили, что вероятностный прогноз средней месячной температуры воздуха на территории Белгородской области в ноябре 2023 года по данным Росгидромета ожидается на 1,3 градуса выше нормы. При этом норма ноября составляет +1°С. Средняя многолетняя норма температуры воздуха в Белгородской области — +0,5 °С.
Температурный максимум в ноябре был зарегистрирован в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до 17,5 градуса тепла. А абсолютный минимум синоптики зафиксировали в 1998 году, когда столбик термометра опустился до –23 °С.
Максимальное месячное количество осадков в ноябре зарегистрировали в 2016 году — 88,7 мм. А минимальные значения (6,1 мм) — в 2014 году.