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платёжная система "Аврора"

На авроре заработал СБПэй — первый сервис платежей на российской ОС

13 ноября 2023, 10:56
Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
платёжная система "Аврора"
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Национальная система платежных карт (НСПК) и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) продемонстрировали прототип платежного приложения СБПэй для работы на отечественной операционной системе «Аврора» в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

При помощи доработанного под операционную систему «Аврора» прототипа приложения СБПэй можно будет произвести оплату на стендах НСПК и «Ростелекома». При совершении тестовых операций по QR-коду или в одно касание при NFC-оплате все списанные средства будут направлены в благотворительный фонд.

По словам заместителя генерального директора НСПК Владимира Трояновского, несмотря на корректность работы программного решения, компаниям еще предстоит доработать СБПэй под «Аврору» для его полноценного выхода в эксплуатацию: «Пилотный проект проходит успешно. Уже сейчас версия СБПэй для операционной системы „Аврора“ успешно работает в тестовом режиме. Наш сервис стал первым платежным решением, совместимым с отечественной ОС, и мы продолжим сотрудничество с ОМП по его дальнейшему развитию. Сегодня СБПэй продолжает набирать популярность для оплаты в торгово-сервисных предприятиях, к нему подключены сотни российских банков. Создание такого технологичного комплекса — важный шаг на пути к формированию альтернативы иностранным программным решениям».

«Мы последовательно придерживаемся концепции развития открытой национальной мобильной экосистемы, в которой есть роль и место для каждого успешного российского сервиса. Смартфон на „Авроре“ предназначен в основном для корпоративного рынка, но мы нацелены также на пользователей, которым нужна настоящая безопасность и надежность платежных инструментов. Мы рады расширению экосистемы столь ценным и востребованным функционалом, он сделает жизнь наших пользователей удобнее и безопаснее», — заявил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

После завершения пилотного проекта пользователям «Авроры» станет доступна бесконтактная оплата товаров и услуг с помощью NFC-табличек и QR-кодов. Приложение СБПэй обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию современных технологий защиты информации, что особенно важно для основной аудитории российской мобильной операционной системы.

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. ОМП динамично и успешно сотрудничает с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, задает стандарты мобильных приложений, создавая совместные решения и формируя отечественный стек технологий.

платёжная система "Аврора"платёжная система "Аврора"
платёжная система "Аврора"
Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
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