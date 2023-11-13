На авроре заработал СБПэй — первый сервис платежей на российской ОС

По словам заместителя генерального директора НСПК Владимира Трояновского, несмотря на корректность работы программного решения, компаниям еще предстоит доработать СБПэй под «Аврору» для его полноценного выхода в эксплуатацию: «Пилотный проект проходит успешно. Уже сейчас версия СБПэй для операционной системы „Аврора“ успешно работает в тестовом режиме. Наш сервис стал первым платежным решением, совместимым с отечественной ОС, и мы продолжим сотрудничество с ОМП по его дальнейшему развитию. Сегодня СБПэй продолжает набирать популярность для оплаты в торгово-сервисных предприятиях, к нему подключены сотни российских банков. Создание такого технологичного комплекса — важный шаг на пути к формированию альтернативы иностранным программным решениям».