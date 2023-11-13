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Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Многодетная мать рассказала Вячеславу Гладкову о ДТП с автомобилем военных

Многодетная мать рассказала Вячеславу Гладкову о ДТП с автомобилем военных

13 ноября 2023, 18:03
Тему подняли во время вечернего эфира губернатора. Женщина хотела выяснить, куда ей обращаться с таким случаем.
Сюжет
ДТП

По словам местной жительницы 7 ноября в регионе произошло ДТП с автомобилем военных: «В мою машину врезался военный УАЗ. Что мне делать, куда обращаться? У меня пятеро детей, без машины никуда».

Вячеслав Гладков ответил, что женщине помогут в «выстраивании взаимоотношений» с Минобороны: «Произошло ДТП. В рамках текущего законодательства, которое определяет вину, ответственность, есть понятие страхования. Если здесь, как вы говорите, военный автомобиль, я поручу начальнику управления региональной безопасности, который взаимодействует с Минобороны. Постараемся оказать помощь именно в выстраивании взаимоотношений».

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#Белгородская область#ДТП#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Автомобильная авария
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