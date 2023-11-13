Многодетная мать рассказала Вячеславу Гладкову о ДТП с автомобилем военных

Вячеслав Гладков ответил, что женщине помогут в «выстраивании взаимоотношений» с Минобороны: «Произошло ДТП. В рамках текущего законодательства, которое определяет вину, ответственность, есть понятие страхования. Если здесь, как вы говорите, военный автомобиль, я поручу начальнику управления региональной безопасности, который взаимодействует с Минобороны. Постараемся оказать помощь именно в выстраивании взаимоотношений».