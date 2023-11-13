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Электричка

Минтранс анонсировал изменения в расписании одного из белгородских поездов

13 ноября 2023, 10:43
Фото: 1MI
Электричка

Поезд Белгород — Томаровка будет отправляться на час раньше

Изменения начнут действовать с 20 ноября. Повлияли на корректировки обращения пассажиров, сообщили в региональном минтрансе.

В белгородском минтрансе анонсировали изменения в расписании пригородного поезда Белгород — Томаровка. Поезд начнёт отправляться на час раньше. Изменения будут действовать с 20 ноября 2023 года.

Скорректировать расписание решили в связи с поступившими обращениями жителей Томаровки. Теперь поезд будет отправляться из посёлка в 6:16 вместо 7:23. В Белгород он прибывает в 7:20, а затем на станцию в Разумном в 7:48. Для пассажиров, которые садятся в поезд в черте города, расписание движения утренних рейсов сохраняется.

Вечерний рейс поезда Белгород — Томаровка отправлением в 17:32 переносить не будут. Как уточнили в министерстве транспорта, сделать это невозможно по техническим причинам.

С декабря поезд из Белгорода в Москву будет в пути на два часа дольше
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#Белгородская область#Минтранс#Новости Белгорода#Томаровка#Пригородный поезд#Электричка#Белгород#Наталья Корявых
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