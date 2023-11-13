Минтранс анонсировал изменения в расписании одного из белгородских поездов

Скорректировать расписание решили в связи с поступившими обращениями жителей Томаровки. Теперь поезд будет отправляться из посёлка в 6:16 вместо 7:23. В Белгород он прибывает в 7:20, а затем на станцию в Разумном в 7:48. Для пассажиров, которые садятся в поезд в черте города, расписание движения утренних рейсов сохраняется.