Консультсовет акционеров ВТБ обсудил итоги работы и развитие банка в сегменте СМБ

Денис Бортников отметил, что ВТБ выступает одним из лидеров на рынке банковского обслуживания СМБ и нацелен на всестороннюю поддержку клиентов этого сегмента на любом этапе развития бизнеса. В этом году банк запустил ряд новых предложений как для начинающих, так и опытных предпринимателей. Среди них скидки на расчетно-кассовое обслуживание, новые возможности экспресс-кредитования, размещения свободных средств, технологичные решения для приема платежей. ВТБ продолжил развитие экосистемы ВЭД, в том числе в части трансграничных расчетов в национальных валютах, разработал комплексное решение для оптимизации расходов на таможенное и логистическое сопровождение сделок. Кроме того, создан центр компетенций и экспертизы ВЭД, где клиенты могут получить консультации специалистов с многолетним опытом по любым вопросам международного бизнеса.