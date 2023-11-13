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Гладков раскритиковал работу по патриотическому воспитанию юных белгородцев

«Как жили мы беднота, и продолжаем жить»: Гладков высказался о воспитании белгородцев

13 ноября 2023, 09:37
Фото: Midjourney

Гладков раскритиковал работу по патриотическому воспитанию юных белгородцев

В ходе оперативного совещания представители регионального правительства обсудили патриотическое воспитание юных белгородцев. Глава региона Вячеслав Гладков работу по данному направлению раскритиковал.

Как отметил губернатор, в качестве критериев эффективности патриотического воспитания нужно включать детскую преступность, детскую смертность, проблемы, которые получаются в ходе бесконтрольного использования интернета, успехи в спорте, охват занятий в учреждениях культуры.

Мы вкладываем огромные деньги во всю инфраструктуру, а люди говорят, что как жили плохо, так и продолжают жить. Как мне писала Наталья Владимировна из Яковлевского горокруга: «Как жили мы беднота, никому не нужные, так и продолжаем жить». Вот оценка всей работы. Муж ушёл воевать, она — многодетная мать, и никто ей не помогает. Ни ей, ни её детям. Я считаю, что это большая проблема. Мало научить, надо ещё воспитать.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что это принципиальный вопрос, а ставки воспитателей вводили не потому, что нечего делать и некуда деньги девать.

Проблему все видим. Но не нужно гнать всех под одну гребёнку — а создавать условия, когда ребёнку будет интересно, а родители будут гордиться успехами.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Белгородцы#Инфраструктура#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Патриотическое воспитание#Детская преступность#Детская смертность
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