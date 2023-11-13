ИП заявил о фальсификации документов фирмой «ДиКК» из Старого Оскола

ИП считает, что фальсификация доказательств, предоставленных фирмой «ДиКК», видна даже без специальных познаний экспертов — печать на документах и товарная накладная совершенно не совпадают, как и подпись. Кроме того, истец указывает, что Азизова Н.Н. никогда не была генеральным директором, она «директор», а не «генеральный директор», и как генеральный директор она не могла расписаться ни в транспортной накладной, ни в акте сверки.