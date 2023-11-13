ИП заявил о фальсификации документов фирмой «ДиКК» из Старого Оскола

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Согласно картотеке дел, ИП Яньшин А. В. обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «ДиКК». Истец потребовал взыскать неосновательное обогащение в размере 2,18 млн рублей и проценты за пользование чужими деньгами в размере 407 тысяч рублей. Документы суда имеются в распоряжении редакции.
В октябре суд назначил новое заседание на 6 декабря. При этом истец представил ходатайство о применении обеспечительных мер и попросил наложить арест на банковские расчётные счета фирмы «ДиКК» в пределах размера исковых требований. Суд оставил заявление без движения, однако ИП исправил недочёты и представил письменное дополнение к заявлению об обеспечении иска.
Истец указал, что цена иска составляет более 2,5 млн рублей, что является для него крупной суммой. Предприниматель также заявляет, что со стороны ответчика усматривается недобросовестное поведение, которое свидетельствует о том, что своими действиями он может затруднить в дальнейшем или сделать невозможным исполнение решения суда.
По доводам Яньшина, ответчик безосновательно получил на свой баланс крупную сумму в размере 2,18 млн рублей и не предпринял попытку вернуть деньги, а незаконно присвоил их, предоставив суду сфальсифицированные доказательства.
ИП считает, что фальсификация доказательств, предоставленных фирмой «ДиКК», видна даже без специальных познаний экспертов — печать на документах и товарная накладная совершенно не совпадают, как и подпись. Кроме того, истец указывает, что Азизова Н.Н. никогда не была генеральным директором, она «директор», а не «генеральный директор», и как генеральный директор она не могла расписаться ни в транспортной накладной, ни в акте сверки.
По мнению истца, увидеть явное несоответствие можно просто сравнив представленные документы ответчиком с договором уступки прав требований, представленным истцом (договор подписывался и заверялся в присутствии Яньшина).
Предприниматель также считает, что печать компании «Фруктовый дом» и подпись директора Азизовой Н.Н. изготовлены компанией «ДиКК» с подражанием.
В судебное заседание ответчик не явился. Вышеуказанные действия со стороны фирмы «ДиКК», по мнению Яньшина, являются явно недобросовестными, в связи с чем непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Исследовав материалы дела, проверив обоснованность доводов заявления об обеспечении иска, арбитражный суд пришёл к следующему.
Довод истца об уклонении ответчика от участия в судебном разбирательстве не является достаточным основанием для применения обеспечительных мер. Признаков злоупотребления ответчиком своими правами на данной стадии нет. Неисполнение обязательств и/или наличие задолженности является основанием для предъявления иска, подлежит доказыванию истцом при рассмотрении дела по существу и не может быть положено в основу определения о принятии обеспечительных мер.
«В рассматриваемом случае, заявляя о применении обеспечительной меры, истец не представил доказательств, подтверждающих совершение ответчиком каких-либо действий, создающих реальную или потенциальную угрозу невозможности в будущем исполнить судебный акт, в том числе доказательств, подтверждающих отсутствие имущества и денежных средств на счетах должника, либо совершение ответчиком действий, направленных на изменение существующего положения, сокрытия либо реализацию имущества, либо причинение истцу ущерба, а также тем, что непринятие обеспечительных мер приведет к нарушению прав, свобод, законных интересов истца, в материалы дела также не представлено», — говорится в документах арбитража.
Суд также учёл, что испрашиваемая обеспечительная мера в виде наложения ареста может повлечь нарушение прав и законных интересов третьих лиц, не являющихся непосредственными участниками правоотношений с ответчиком.
В итоге суд в удовлетворении заявления ИП Яньшина А. В. об обеспечении иска отказал. Определение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Чтобы узнать подробности, журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в фирму«ДиКК», представители которой перенаправили нас в управляющую компанию «Агат». С нами пообщалась юрист организации. Она посоветовала во избежание проблем для издания Бел.Ру до вынесения судом окончательного решения никаких заявлений не делать и статей не выпускать.
Если вы допустите какие-то некорректные утверждения, которые будут не подтверждены или опровергнуты судом, это повлечёт проблемы. На данном этапе я бы советовала воздержаться от каких-либо комментариев и статей, а уже после вынесения судом решения и вступления его в силу можно будет опубликовать материал. Если вы готовы рискнуть, можно направить официальный запрос.
Юрист компании «Агат»
На просьбу указать адрес электронной почты, которого нет в открытом доступе, юрист ответила следующее:
«Поскольку вы в теме, ознакомлены с делом и промежуточными результатами, вам не доставит особого труда узнать адрес, а также лицо, которому следует направить запрос». Редакция отправила запрос по найденным в Сети контактам и продолжит следить за рассмотрением дела.
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «ДиКК» работает в Старом Осколе с 1998 года и занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. Управляющая компания — УК «Агат». Бенефициар — Игорь Моргунский. По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 77 млн рублей.
Яньшин Александр Владимирович являлся владельцем трёх фирм, которые в настоящее время недействующие. Это «ГАЗЭЛ» (Казань), «ПТС-Черноземье» (Воронеж) и «Цитадель-Черноземье» (Воронеж).