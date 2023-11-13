Гладков рассказал о реализации конкурса «Новые возможности» в Белгородской области

Кроме того, в Белгородской области могут провести пятый этап конкурса, поскольку спрос со стороны белгородцев всё ещё есть. На этом потоке заявки подали более 6 тыс. человек, более 3,5 тыс. из них стали участниками конференций, презентующих проект. В связи с этим реализацию проекта могут продолжить и в 2024 году.