Гладков рассказал о реализации конкурса «Новые возможности» в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Белгородской области продолжают реализацию четвёртого этапа конкурса «Новые возможности». Четвёртый поток проекта пока завершает этап обучения своих участников. Получить новые знания по предпринимательству решили 889 белгородцев, а 355 из них уже зарегистрировали свой бизнес или ждут документы о его регистрации.
На текущий момент начинается этап формирования проекта — переход от идеи непосредственно к проекту. В конце декабря будут подводить итоги. Лучшим предложениям предоставят гранты из областного бюджета до 1,5 млн рублей каждый.
Обязательно приму участие в награждении и поздравлении. Я уверен, что начинающий зарождаться бизнес у участников конкурса «Новые возможности» будет очень успешным.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона добавил, что для развития бизнеса в области сделали всё — в частности, пригласили опытных наставников, создали образовательные программы, которые показали свою эффективность.
После проработки бизнес-идей определят троих победителей по десяти направлениям. Вместе с наставниками начинающие предприниматели сделают первые шаги к финансовой независимости.
Кроме того, в Белгородской области могут провести пятый этап конкурса, поскольку спрос со стороны белгородцев всё ещё есть. На этом потоке заявки подали более 6 тыс. человек, более 3,5 тыс. из них стали участниками конференций, презентующих проект. В связи с этим реализацию проекта могут продолжить и в 2024 году.