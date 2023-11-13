Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Гладков рассказал о реализации конкурса «Новые возможности» в Белгородской области

Гладков рассказал о реализации конкурса «Новые возможности» в Белгородской области

13 ноября 2023, 12:09
Фото: Midjourney
В рамках реализации четвёртого этапа конкурса в регионе создали 355 новых предприятий малого бизнеса. Лучшим проектам предоставят грантовую поддержку в размере 1,5 млн рублей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области продолжают реализацию четвёртого этапа конкурса «Новые возможности». Четвёртый поток проекта пока завершает этап обучения своих участников. Получить новые знания по предпринимательству решили 889 белгородцев, а 355 из них уже зарегистрировали свой бизнес или ждут документы о его регистрации.

На текущий момент начинается этап формирования проекта — переход от идеи непосредственно к проекту. В конце декабря будут подводить итоги. Лучшим предложениям предоставят гранты из областного бюджета до 1,5 млн рублей каждый.

Обязательно приму участие в награждении и поздравлении. Я уверен, что начинающий зарождаться бизнес у участников конкурса «Новые возможности» будет очень успешным.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона добавил, что для развития бизнеса в области сделали всё — в частности, пригласили опытных наставников, создали образовательные программы, которые показали свою эффективность.

После проработки бизнес-идей определят троих победителей по десяти направлениям. Вместе с наставниками начинающие предприниматели сделают первые шаги к финансовой независимости.

Кроме того, в Белгородской области могут провести пятый этап конкурса, поскольку спрос со стороны белгородцев всё ещё есть. На этом потоке заявки подали более 6 тыс. человек, более 3,5 тыс. из них стали участниками конференций, презентующих проект. В связи с этим реализацию проекта могут продолжить и в 2024 году.

На сколько за год увеличилось число занятых в МСП белгородцев?
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал о поддержке белгородских предпринимателейБелгородские субъекты МСП в 2022 году заплатили 24 млрд рублей налоговБелгородским микропредприятиям помогут стать малыми и средними
#Белгородская область#Бизнес#Предприниматели#Малые предприятия#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Новые возможности#Хорошие новости
Подпишитесь
В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году
Сегодня, 09:09
Было ли «напряжение»? Гладкову рассказали, что происходило ночью в Шебекино
Сегодня, 06:43
Стало известно, с чем связан вчерашний грохот под Белгородом
Сегодня, 08:28
Белгородские полицейские привлекли внимание прокуратуры своими доходами
Сегодня, 11:45
В Белгородской области назвали число открытых в честь бойцов СВО «Парт Героев»
Сегодня, 10:18
Число жалоб растёт: белгородцы не могут попасть к врачам
Сегодня, 06:54