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Гладков рассказал о капитальном ремонте дороги в белгородском приграничье

Гладков рассказал о капитальном ремонте дороги в белгородском приграничье

13 ноября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Капремонт провели на участке автодороги в Валуйском городском округе. Рабочие сняли старый слой дорожного покрытия, уложили два слоя асфальтобетона, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Валуйском округе Белгородской области завершился капитальный ремонт участка автодороги Уразово — Герасимовка — Конотоповка. Её отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в рамках опережающего финансирования.

Ремонт должен был быть выполнен только в 2024 году, но мы получили деньги досрочно и сделали ремонт уже в 2023 году. Надеюсь, что жители Валуйского округа уже заметили улучшения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Контракт на капремонт 3 км автодороги заключили с компанией «Белгороддорстрой». В ходе ремонтных работ подрядчик снял старое дорожное покрытие, укрепил основание методом холодного ресайклинга, уложил два слоя асфальтобетона, восстановил водопропускные трубы, а также установил дорожные знаки и нанёс разметку.

Напомним, что в этом году Белгородская область получила 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на обновление дорог. В перечень вошли 15 участков, которые должны были отремонтировать только в следующем году.

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