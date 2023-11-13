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Гуманитарная помощь

Гладков ответил семьям белгородских военных, куда обращаться с посылками

13 ноября 2023, 07:44
Фото: 1MI
Гуманитарная помощь

Белгородцам в ЛНР передали гуманитарную помощь

Бойцам отвезли тёплые вещи, стройматериалы, медикаменты. Делегация уже готовится к следующей командировке. Куда передавать посылки, семьям военнослужащих напомнил глава региона.
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СВО

В Сватово белгородским бойцам передали стройматериалы, воду, медикаменты и тёплые вещи. Гуманитарную помощь привезла делегация от региона. Помимо этого, военнослужащим передали письма от родных.

Чтобы передать посылку бойцу, необходимо обратиться в управление региональной безопасности, в приёмную белгородского губернатора или к главам районов и горокругов. Подготовка к следующей командировке уже началась.

«Мы постараемся максимально быстро передать вашим близким привет от вас, посылки и поздравления. Конечно же, в первую очередь, пожелания вернуться быстрее и с победой в родные семьи», — добавил губернатор.

Напомним, что в октябре гуманитарную помощь белгородским бойцам привезли в ДНР. Ранее при очередной командировке делегация встретила экс-замминистра ЖКХ Антона Шопина, который сам решил уйти на СВО. Сообщалось, что он стал командиром подразделения.

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#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Бойцы#Инна Рогова#Белгород#СВО
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