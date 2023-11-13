Гладков ответил семьям белгородских военных, куда обращаться с посылками

Напомним, что в октябре гуманитарную помощь белгородским бойцам привезли в ДНР. Ранее при очередной командировке делегация встретила экс-замминистра ЖКХ Антона Шопина, который сам решил уйти на СВО. Сообщалось, что он стал командиром подразделения.