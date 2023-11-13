Гладков ответил семьям белгородских военных, куда обращаться с посылками

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
В Сватово белгородским бойцам передали стройматериалы, воду, медикаменты и тёплые вещи. Гуманитарную помощь привезла делегация от региона. Помимо этого, военнослужащим передали письма от родных.
Чтобы передать посылку бойцу, необходимо обратиться в управление региональной безопасности, в приёмную белгородского губернатора или к главам районов и горокругов. Подготовка к следующей командировке уже началась.
«Мы постараемся максимально быстро передать вашим близким привет от вас, посылки и поздравления. Конечно же, в первую очередь, пожелания вернуться быстрее и с победой в родные семьи», — добавил губернатор.
Напомним, что в октябре гуманитарную помощь белгородским бойцам привезли в ДНР. Ранее при очередной командировке делегация встретила экс-замминистра ЖКХ Антона Шопина, который сам решил уйти на СВО. Сообщалось, что он стал командиром подразделения.