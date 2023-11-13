Гладков дал старт новому губернаторскому проекту для учащихся «Ты в ДЕЛЕ!»

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Белгородской области стартовал новый областной проект по популяризации предпринимательства для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования. Участниками проекта «Ты в ДЕЛЕ!» станут более 54 тыс. учащихся региона: ученики 8-10 классов из 521 школы, а также студенты первых двух курсов из 33 колледжей.
Суть проекта в том, чтобы раскрыть для старшеклассников и студентов такую сферу деятельности как предпринимательство. И не просто выстроить процесс по передаче знаний и расширению кругозора всем заинтересованным детям, но ещё и создать все необходимые условия для разработки их собственного бизнес-проекта, открытия реального бизнеса и его дальнейшего функционирования.
Дмитрий Гладский, первый замгубернатора области
Новый губернаторский проект пройдёт в несколько этапов. Первым состоится информационный этап, затем последует образовательный, в рамках которого участников обучат азам предпринимательства.
В январе–феврале стартует этап сопровождения от команд-наставников из предпринимательской среды и педагогов-координаторов из вузов. В марте же начнёт работу тематический бизнес-лагерь, в конце которого состоится итоговый форум для всех участников.
Кроме этого, следующим летом все финалисты проекта смогут пройти стажировки на лучших предприятиях страны, а к следующей осени — открыть своё дело.
Про аналогичные проекты я ещё нигде не слышал. Конечно, у нас есть много переживаний, потому что главные участники у нас несовершеннолетние дети. Опыта в этом направлении нет, но мы понимаем, что запрос, конечно, очень большой. Если мы сможем сформировать успешный и работающий механизм, то тогда проект будет успешным на деле. Нам очень хотелось бы этого.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области