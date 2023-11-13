Гладков дал старт новому губернаторскому проекту для учащихся «Ты в ДЕЛЕ!»

В Белгородской области стартовал новый областной проект по популяризации предпринимательства для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования. Участниками проекта «Ты в ДЕЛЕ!» станут более 54 тыс. учащихся региона: ученики 8-10 классов из 521 школы, а также студенты первых двух курсов из 33 колледжей.