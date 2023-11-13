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Пострадавшие дома в приграничье Белгородской области восстановят до зимы

Где восстановят к декабрю, что перенесут на 2024-й: о разрушенном обстрелами жилье

13 ноября 2023, 08:34
Фото: 1MI
Пострадавшие дома в приграничье Белгородской области восстановят до зимы

В Шебекинском округе за неделю от обстрелов жилые дома не пострадали

Во время оперсовещания с правительством региона главы районов доложили губернатору Вячеславу Гладкову о восстановлении домов в белгородском регионе.

Первым о ходе восстановления рассказал заммэра Белгорода Василий Голиков. По его словам, в работе у города находятся восемь жилых домов. Из них: два объекта достроят в декабре, два отремонтируют в марте 2024 года, два — осенью 2024-го, а ещё по двум зданиям подбирается компенсационное жильё. Иными словами, до декабря изменений в отчётном плане не предвидится.

По словам главы Белгородского района Анны Куташовой, в работе там находятся 18 домов. За прошлую неделю восстановили семь домов, ещё 11 планируют отремонтировать к 30 ноября.

В Шебекинском горокруге за прошедшую неделю новых разрушений жилых помещений не было. За неделю в Шебекино восстановили три частных дома и восемь квартир. Всего по округу за последнюю неделю восстановили 215 объектов с наличием расписок.

Что касается Грайворонского горокруга, то там «приросли» на три дома, а восстановили десять. В работе остаются 60 зданий: есть шанс, что работы закончат к зиме.

До первого декабря, если не будет новых, то всё восстановим.
Геннадий Бондарев, глава Грайворонского горокруга
Пострадавшие после обстрелов белгородские дома восстановят к 1 декабря
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