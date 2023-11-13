Где восстановят к декабрю, что перенесут на 2024-й: о разрушенном обстрелами жилье

Первым о ходе восстановления рассказал заммэра Белгорода Василий Голиков. По его словам, в работе у города находятся восемь жилых домов. Из них: два объекта достроят в декабре, два отремонтируют в марте 2024 года, два — осенью 2024-го, а ещё по двум зданиям подбирается компенсационное жильё. Иными словами, до декабря изменений в отчётном плане не предвидится.