Где восстановят к декабрю, что перенесут на 2024-й: о разрушенном обстрелами жилье

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Первым о ходе восстановления рассказал заммэра Белгорода Василий Голиков. По его словам, в работе у города находятся восемь жилых домов. Из них: два объекта достроят в декабре, два отремонтируют в марте 2024 года, два — осенью 2024-го, а ещё по двум зданиям подбирается компенсационное жильё. Иными словами, до декабря изменений в отчётном плане не предвидится.
По словам главы Белгородского района Анны Куташовой, в работе там находятся 18 домов. За прошлую неделю восстановили семь домов, ещё 11 планируют отремонтировать к 30 ноября.
В Шебекинском горокруге за прошедшую неделю новых разрушений жилых помещений не было. За неделю в Шебекино восстановили три частных дома и восемь квартир. Всего по округу за последнюю неделю восстановили 215 объектов с наличием расписок.
Что касается Грайворонского горокруга, то там «приросли» на три дома, а восстановили десять. В работе остаются 60 зданий: есть шанс, что работы закончат к зиме.
До первого декабря, если не будет новых, то всё восстановим.
Геннадий Бондарев, глава Грайворонского горокруга