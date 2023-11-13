Фейхоа, турнепс и брюква: какие продукты белгородцам стоит добавить в меню в ноябре?

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Сотрудники Роспотребнадзора призывают в ноябре чаще употреблять овощи. В рацион стоит включить морковь, свёклу, репу, капусту, хрен, корень сельдерея, редьку, чеснок, картофель. В список также попали брюква и турнепс.
Полезна и зелень. Блюда можно украшать шпинатом, петрушкой или руколой.
В ноябре нельзя обойтись и без сезонных фруктов. Специалисты рекомендуют обратить внимание на гранат и хурму. Оба продукта наполнены витаминами и благотворно влияют на работу человеческого организма.
Не стоит забывать и о других полезных фруктах: цитрусовых, киви, яблоках, грушах, сливах. Остановиться можно на инжире, клюкве, фейхоа.