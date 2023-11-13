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Мандарины

Фейхоа, турнепс и брюква: какие продукты белгородцам стоит добавить в меню в ноябре?

13 ноября 2023, 12:46
Фото: 1MI
Мандарины

Роспотребнадзор перечислил полезные продукты ноября

Осень — пора простуд и вирусных заболеваний. В Роспотребнадзоре рассказали, какими овощами и фруктами не стоит пренебрегать в ноябре. Напомнили специалисты и о полезности зелени.

Сотрудники Роспотребнадзора призывают в ноябре чаще употреблять овощи. В рацион стоит включить морковь, свёклу, репу, капусту, хрен, корень сельдерея, редьку, чеснок, картофель. В список также попали брюква и турнепс.

Полезна и зелень. Блюда можно украшать шпинатом, петрушкой или руколой.

В ноябре нельзя обойтись и без сезонных фруктов. Специалисты рекомендуют обратить внимание на гранат и хурму. Оба продукта наполнены витаминами и благотворно влияют на работу человеческого организма.

Не стоит забывать и о других полезных фруктах: цитрусовых, киви, яблоках, грушах, сливах. Остановиться можно на инжире, клюкве, фейхоа.

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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Здоровье#Овощи#Фрукты#Зелень#Белгород#Александра Склярова
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