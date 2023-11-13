Число жалоб растёт: белгородцы не могут попасть к врачам

Если в мае и июле этого года обращения по теме записи составляли 12,5% и 3,3% соответственно, то на ноябрь эта доля составляет более 27%. Вячеслав Гладков связывает это с возможным ажиотажем в эпидсезон и поручил выяснить, так ли это на самом деле: