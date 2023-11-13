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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Врач

Число жалоб растёт: белгородцы не могут попасть к врачам

13 ноября 2023, 06:54
Фото: Midjourney
Врач

В Белгородской области есть проблемы с записью на приём к врачам

На оперативном совещании правительства Белгородской области сообщили, что по сравнению с предыдущими месяцами значительно вырос процент обращений по теме «запись на приём к врачу». Губернатор предполагает, что на это повлиял сезон заболеваний.

Среди наиболее актуальных тем обращений граждан по проблемам в здравоохранении: отсутствие лекарств в аптеках, необходимость медицинской помощи, отсутствие врача узкой специальности и запись на приём к врачам. Если жалобы по первым трём темам уменьшились по сравнению с весной и летом, то к врачам белгородцам записаться становиться всё сложнее.

Если в мае и июле этого года обращения по теме записи составляли 12,5% и 3,3% соответственно, то на ноябрь эта доля составляет более 27%. Вячеслав Гладков связывает это с возможным ажиотажем в эпидсезон и поручил выяснить, так ли это на самом деле:

«Нам нужно разобраться: это сезонный фактор или всё-таки есть угроза в негативном тренде и нам нужно направить дополнительные усилия на решение этого вопроса».

На это глава региона дал неделю. Также он отметил, что сейчас формат записи к врачу практически полностью оцифрован, и поручил министру цифрового развития довести до жителей информацию, как этим пользоваться.

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#Врачи#Здравоохранение#Новости Белгорода#Медицинская помощь#Эпидсезон#Запись на приём#Екатерина Никулина
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