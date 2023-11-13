Число жалоб растёт: белгородцы не могут попасть к врачам

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Среди наиболее актуальных тем обращений граждан по проблемам в здравоохранении: отсутствие лекарств в аптеках, необходимость медицинской помощи, отсутствие врача узкой специальности и запись на приём к врачам. Если жалобы по первым трём темам уменьшились по сравнению с весной и летом, то к врачам белгородцам записаться становиться всё сложнее.
Если в мае и июле этого года обращения по теме записи составляли 12,5% и 3,3% соответственно, то на ноябрь эта доля составляет более 27%. Вячеслав Гладков связывает это с возможным ажиотажем в эпидсезон и поручил выяснить, так ли это на самом деле:
«Нам нужно разобраться: это сезонный фактор или всё-таки есть угроза в негативном тренде и нам нужно направить дополнительные усилия на решение этого вопроса».
На это глава региона дал неделю. Также он отметил, что сейчас формат записи к врачу практически полностью оцифрован, и поручил министру цифрового развития довести до жителей информацию, как этим пользоваться.