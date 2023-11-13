Белгородские «львы» поражением завершили выступления в Кубке России

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Волейбольный клуб «Локомотив» дважды выиграл у «Белогорья» в четвертьфинале Кубка России. Противник прошёл в следующий раунд турнира, а белгородцы завершили выступления в соревнованиях.
Как сообщили на официальном сайте волейбольного клуба, белгородцы проиграли «Локомотиву» в трёх партиях, одержав победу только в одном сете из четырёх. Счёт составил 3:1 в пользу соперника: 27:25, 25:22, 19:25, 25:21.
Для того, чтобы пройти в полуфинал, белгородцам нужно было выиграть в Новосибирске в трёх или четырёх партиях, а потом биться за победу в короткой партии.
Следующий матч ВК «Белогорье» пройдёт 15 ноября в Туле. Там «львы» встретятся с казанским «Зенитом» в рамках игры пятого тура PARI Суперлиги.