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Волейбол

Белгородские «львы» поражением завершили выступления в Кубке России

13 ноября 2023, 09:02
Фото: группа ВК "Волейбольный клуб "Белогорье""
Волейбол

«Белогорье» не прошло в полуфинал Кубка России

Белгородцы проиграли противнику и не прошли в полуфинал Кубка России. Счёт последнего матча составил 3:1 в пользу «Локомотива». Следующая игра «львов» состоится 15 ноября в Туле, сообщили на официальном сайте клуба.

Волейбольный клуб «Локомотив» дважды выиграл у «Белогорья» в четвертьфинале Кубка России. Противник прошёл в следующий раунд турнира, а белгородцы завершили выступления в соревнованиях.

Как сообщили на официальном сайте волейбольного клуба, белгородцы проиграли «Локомотиву» в трёх партиях, одержав победу только в одном сете из четырёх. Счёт составил 3:1 в пользу соперника: 27:25, 25:22, 19:25, 25:21.

Для того, чтобы пройти в полуфинал, белгородцам нужно было выиграть в Новосибирске в трёх или четырёх партиях, а потом биться за победу в короткой партии.

Следующий матч ВК «Белогорье» пройдёт 15 ноября в Туле. Там «львы» встретятся с казанским «Зенитом» в рамках игры пятого тура PARI Суперлиги.

Белгородские «львы» отметили тысячную игру в чемпионате России победой
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#Белгородская область#Спорт#Кубок россии по волейболу#Волейбол#Поражение#Белгород#Александра Склярова
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