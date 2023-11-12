Знаменитые белгородцы, радуга, вандалы и атаки на Белгородскую область: итоги дня

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В это воскресенье на Бел.Ру знакомили белгородцев с уже популярными белгородцами и только набирающих медийные обороты звёздах. Рассказывали о строоскольском детстве комика Дмитрия Позова и кулинарной победе белгородки Ксении Чапаевой в шоу на ТНТ.
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Ливень и пасмурная погода не смогли испортить настроение жителям региона. Белгородцы из разных уголков области делились в это воскресенье с редакцией яркими фотографиями двойной радуги. Посмотрите и вы.
Позитивные новости 12 ноября омрачились публикациями о мошенниках, которые развели жителя Белгородской области на 2,8 млн рублей, оставив его с немаленьким кредитом. Другие же белгородцы пошли более простым путём — изрисовали новенькую остановку на «Родине» в областном центре.
12 ноября Минобороны сообщило о сбитом БПЛА самолётного типа. Позже губернатор опубликовал статистику ударов по региону — били из миномётов, «Градов», атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе, а затем пытались нанести удар с помощью беспилотника.