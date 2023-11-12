Знаменитые белгородцы, радуга, вандалы и атаки на Белгородскую область: итоги дня

В это воскресенье на Бел.Ру знакомили белгородцев с уже популярными белгородцами и только набирающих медийные обороты звёздах. Рассказывали о строоскольском детстве комика Дмитрия Позова и кулинарной победе белгородки Ксении Чапаевой в шоу на ТНТ.