Ветер до 20 м/с и дожди: какой погоды ждать белгородцам в начале рабочей недели

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила жителей Белгородской области о неблагоприятных погодных условиях на территории региона. 13 ноября будет облачно, область накроет осадками: ночью небольшие, местами умеренные дожди, днём местами небольшие дожди.
Ветер юго-западный 9-14 м/с усилится ночью до 15-20 м/с. При эт ом морозов ожидать не стоит. Ночью столбик термометра покажет от 2 до 7 градусов тепла, днём воздух прогреется от 5 до 10 градусов выше нуля.
В случае чрезвычайных ситуация РСЧС просит обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.
Пару недель назад регион не единожды тонул в тумане. Несмотря на опасность этого природного явления, фотографии у читателей Бел.Ру получились эффектными — не поспоришь.