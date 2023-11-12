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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

13 ноября Белгородскую область накроют дожди и сильный ветер

Ветер до 20 м/с и дожди: какой погоды ждать белгородцам в начале рабочей недели

12 ноября 2023, 09:35
Фото: Midjourney

13 ноября Белгородскую область накроют дожди и сильный ветер

РСЧС предупреждает, что в понедельник, 13 ноября, на территории региона возможны порывы ветра 15-20 м/с. Дожди будут лить как ночью, так и днём. Морозов не прогнозируют.
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Погода

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила жителей Белгородской области о неблагоприятных погодных условиях на территории региона. 13 ноября будет облачно, область накроет осадками: ночью небольшие, местами умеренные дожди, днём местами небольшие дожди.

Ветер юго-западный 9-14 м/с усилится ночью до 15-20 м/с. При эт ом морозов ожидать не стоит. Ночью столбик термометра покажет от 2 до 7 градусов тепла, днём воздух прогреется от 5 до 10 градусов выше нуля.

В случае чрезвычайных ситуация РСЧС просит обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

Пару недель назад регион не единожды тонул в тумане. Несмотря на опасность этого природного явления, фотографии у читателей Бел.Ру получились эффектными — не поспоришь.

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Фото: Bel.ru
#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Татьяна Алексютина#Ветер#Ноябрь
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