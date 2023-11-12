Ветер до 20 м/с и дожди: какой погоды ждать белгородцам в начале рабочей недели

13 ноября Белгородскую область накроют дожди и сильный ветер

РСЧС предупреждает, что в понедельник, 13 ноября, на территории региона возможны порывы ветра 15-20 м/с. Дожди будут лить как ночью, так и днём. Морозов не прогнозируют.

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