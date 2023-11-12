В 2023 году Белгородская область пополнилась шестью спортобъектами

Всего за последние четыре года в Белгородской области возвели более 40 спортобъектов, благодаря реализации федеральных и региональных программ. В прошлом году заработали несколько значимых объектов, включая крытый футбольный манеж в Белгороде, физкультурно-оздоровительный комплекс МАУ СШОР «Золотые перчатки» в Старом Осколе, универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в областном центре, ФОК в посёлке Уразово, «Умная» спортивная площадка в селе Беловское и три площадки для сдачи норм ГТО в Старооскольском, Губкинском и Шебекинском городских округах.