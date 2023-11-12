В 2023 году Белгородская область пополнилась шестью спортобъектами

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Одним из ключевых достижений стало строительство Центра для занятий адаптивной физкультурой и спортом в областном центре. Этот объект предоставил возможность заниматься спортом людям с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, в Белгороде построили Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень», который стал площадкой для развития талантливых спортсменов в этих направлениях.
Помимо двух объектов, расположенных в Белгороде, ещё два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) открыли в Старом Осколе и Губкине. Но это ещё не все новости в области развития спортивной инфраструктуры.
В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в областном центре открыли «умную» площадку и модульный ФОК. Эти инновационные объекты обеспечивают современные условия для занятий спортом и предлагают новые технологии и программы тренировок.
Всего за последние четыре года в Белгородской области возвели более 40 спортобъектов, благодаря реализации федеральных и региональных программ. В прошлом году заработали несколько значимых объектов, включая крытый футбольный манеж в Белгороде, физкультурно-оздоровительный комплекс МАУ СШОР «Золотые перчатки» в Старом Осколе, универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в областном центре, ФОК в посёлке Уразово, «Умная» спортивная площадка в селе Беловское и три площадки для сдачи норм ГТО в Старооскольском, Губкинском и Шебекинском городских округах.
Напомним, что вместе с новыми спортивными объектами в Белгородской области активно реализовывается программа бесплатного обучения детей «Плавание для всех», проекты «Дворовый тренер», «Военно-патриотическая и спортивная подготовка молодёжи „Своя линия“ и другие.