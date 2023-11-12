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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 14:16

В 2023 году Белгородская область пополнилась шестью спортобъектами

12 ноября 2023, 13:40

В Белгородской области построили шесть спортивных объектов в 2023 году

Строительство новых спортивных объектов, возведённых в рамках региональных программ развития спорта, привело к росту числа белгородцев, занимающихся спортом и повысила интерес к физической активности среди жителей региона, сообщают на сайте правительства области.

Одним из ключевых достижений стало строительство Центра для занятий адаптивной физкультурой и спортом в областном центре. Этот объект предоставил возможность заниматься спортом людям с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, в Белгороде построили Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень», который стал площадкой для развития талантливых спортсменов в этих направлениях.

Помимо двух объектов, расположенных в Белгороде, ещё два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) открыли в Старом Осколе и Губкине. Но это ещё не все новости в области развития спортивной инфраструктуры.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в областном центре открыли «умную» площадку и модульный ФОК. Эти инновационные объекты обеспечивают современные условия для занятий спортом и предлагают новые технологии и программы тренировок.

Всего за последние четыре года в Белгородской области возвели более 40 спортобъектов, благодаря реализации федеральных и региональных программ. В прошлом году заработали несколько значимых объектов, включая крытый футбольный манеж в Белгороде, физкультурно-оздоровительный комплекс МАУ СШОР «Золотые перчатки» в Старом Осколе, универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в областном центре, ФОК в посёлке Уразово, «Умная» спортивная площадка в селе Беловское и три площадки для сдачи норм ГТО в Старооскольском, Губкинском и Шебекинском городских округах.

Напомним, что вместе с новыми спортивными объектами в Белгородской области активно реализовывается программа бесплатного обучения детей «Плавание для всех», проекты «Дворовый тренер», «Военно-патриотическая и спортивная подготовка молодёжи „Своя линия“ и другие.

Министр спорта, Пореченков, Хоркина: центр «Сирень» пышно открыли в Белгороде
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#Белгородская область#Спорт#Новости Белгорода#Татьяна Алексютина#Спортивные объекты#Региональные программы
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