Брокер-мошенники развели белгородца на 3 млн рублей

Сотрудники полиции, столкнувшись с растущим числом подобных случаев в регионе, призывают жителей быть более осмотрительными и не ввязываться в биржевые и инвестиционные проекты без достаточных знаний и опыта. Эксперты рекомендуют перед вложением денег внимательно изучать информацию о деятельности торговой площадки на официальном сайте Центробанка РФ. Для максимальной безопасности следует избегать открытия брокерских счетов по ссылкам, полученным по электронной почте или в мессенджерах, а также не скачивать подозрительные приложения на гаджеты.