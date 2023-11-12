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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:04

Брокер-мошенники развели белгородца на 3 млн рублей

12 ноября 2023, 12:02

Житель Белгородской области потерял более 3 млн рублей из-за брокер-мошенников

52-летний мужчина захотел лёгких денег, а в итоге потерял более 2,8 млн рублей и остался должен банку полмиллиона. Историей очередной уловки аферистов поделились в региональном УМВД.

Новой жертвой кибермошенников стал 52-летний житель Валуйского городского округа. Все началось с того, что мужчина наткнулся в интернете на обещания лёгкого заработка на бирже. Увлеченный идеей, он скачал приложение и начал переводить деньги на предоставленные мошенниками счета.

Когда пришло время получить ожидаемую прибыль, оказалось, что все его деньги исчезли. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей, из которых 2 млн 846 тыс. 245 рублей были его личными сбережениями, а ещё 500 тысяч рублей он взял в кредит, уточнили в УМВД по Белгородской области.

После обращения жителя региона в ОМВД, возбудили уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Сотрудники полиции, столкнувшись с растущим числом подобных случаев в регионе, призывают жителей быть более осмотрительными и не ввязываться в биржевые и инвестиционные проекты без достаточных знаний и опыта. Эксперты рекомендуют перед вложением денег внимательно изучать информацию о деятельности торговой площадки на официальном сайте Центробанка РФ. Для максимальной безопасности следует избегать открытия брокерских счетов по ссылкам, полученным по электронной почте или в мессенджерах, а также не скачивать подозрительные приложения на гаджеты.

Белгородка взяла три кредита, чтобы заработать на «инвестициях»
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#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Инвестиции#УМВД#Мошенники#Татьяна Алексютина#Биржа
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