Брокер-мошенники развели белгородца на 3 млн рублей

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Новой жертвой кибермошенников стал 52-летний житель Валуйского городского округа. Все началось с того, что мужчина наткнулся в интернете на обещания лёгкого заработка на бирже. Увлеченный идеей, он скачал приложение и начал переводить деньги на предоставленные мошенниками счета.
Когда пришло время получить ожидаемую прибыль, оказалось, что все его деньги исчезли. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей, из которых 2 млн 846 тыс. 245 рублей были его личными сбережениями, а ещё 500 тысяч рублей он взял в кредит, уточнили в УМВД по Белгородской области.
После обращения жителя региона в ОМВД, возбудили уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
Сотрудники полиции, столкнувшись с растущим числом подобных случаев в регионе, призывают жителей быть более осмотрительными и не ввязываться в биржевые и инвестиционные проекты без достаточных знаний и опыта. Эксперты рекомендуют перед вложением денег внимательно изучать информацию о деятельности торговой площадки на официальном сайте Центробанка РФ. Для максимальной безопасности следует избегать открытия брокерских счетов по ссылкам, полученным по электронной почте или в мессенджерах, а также не скачивать подозрительные приложения на гаджеты.