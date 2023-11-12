Без сэндвичей и Макдональдса: Дмитрий Позов рассказал о детстве в Старом Осколе

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Дмитрия Позова многие знают по шоу «Импровизация» на телеканале ТНТ, а теперь — шоу «Импровизаторы» на СТС. Помимо этого Позов — участник многочисленных проектов на YouTube, хорошо разбирается в футболе и поэтому ведёт шоу «Биографии», где вместе с друзьями-комиками рассказывает о биографиях футболистов, интересных историях из жизни спортсменов и не только.
На одних сайтах указано, что Дмитрий родом из Воронежа, на других — из Курска, но сам актёр рассказал, что родился и рос в Старом Осколе Белгородской области. Комик нечасто радует фанатов объёмными интервью, однако в недавней встрече со звёздным интервьюером Лаурой Джугелия мужчина рассказал немного о своём оскольском детстве. Видео вышло на YouTube-канале Fametime TV.
«Я из маленького города. Многие думают, что я из Воронежа, а я из Старого Оскола. В детстве мало где был Макдоналдс, а у меня в городе его не было ни в отрочестве, ни в юности. Поэтому, про всем известные гамбургеры и чизбургеры я знал только из фильмов. Однажды ко мне на Новый год в гости приехал двоюродный брат из Греции и спросил: „А где у вас можно поесть гамбургер или сэндвич?“. А я как дурак смотрю на него и думаю: „Вот вырасту…“. Дальше я не додумал, просто решил вырасти», — написал Дмитрий в своих соцсетях.
В этом плане (гамбургеры и чизбургеры) мечты Позова сбылись — теперь он живёт в столице и может позволить себе любые блюда. Но мужчина признался, что всегда мечтал о яркой жизни: смотрел фильмы, передачи про звёзд и мечтал о путешествиях, роскошных домах, машинах. При этом семья Дмитрия не бедствовала в Осколе, признался сам комик: «Я видел, как живут другие люди и понимал, что сильно труднее другим. Но при этом это была обычная жизнь в провинциальном городе».
Позов рассказал, как в детстве брат из Греции приехал к нему в Старый Оскол и в обычном магазине попросил сэндвич. Тогда ещё маленький Дима даже не сразу понял, что это такое, ведь в лексиконе старооскольцев такого слова не было, а услышать его можно было только в иностранных фильмах.
«Во-первых, это бутерброд. А во-вторых, какой сэндвич? Мы просто в магазине, где мы сейчас купим отдельно хлеб, отдельно колбасу, потом долго пойдём домой, потом это всё порежем и сделаем бутерброд», — вспоминает момент из детства актёр.
Дмитрий рассказал, как в 1993 году оказался заграницей, где его дядя охранял причал. Тогда маленького старооскольца поразило, как ночью можно достать любую еду, что было тогда ещё невозможно в его родном городке. Его поразило, как Старый Оскол тех времён отличался от других, заграничных городов:
«Они сидели летним вечером, было уже темно. И я прямо помню момент, когда они [прим.ред. — брат и дядя] сказали „Что-то есть захотелось“. И всё — они ушли, что-то поделали, поделали, а через час привезли еду. Я на это смотрел, для меня это было… Сейчас уже даже не объясню, с чем это сравнить. Всё глобализовалось, мы в Москве живём. А представь, что в Старом Осколе, чтобы поесть в это время, ты должен был пойти в магазин. Но [прим ред. — в такое позднее время] купить курицу уже нельзя было. Если у тебя в холодильнике её нет, ты не будешь есть курицу. Если она есть, ты её размораживаешь, запекаешь и в три часа ночи ты наверное её поешь. А им через час привезли курицу гриль, какую-то картошку — они сели и начали есть. И они там просто жили, не были богаты».