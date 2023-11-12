Без сэндвичей и Макдональдса: Дмитрий Позов рассказал о детстве в Старом Осколе

В этом плане (гамбургеры и чизбургеры) мечты Позова сбылись — теперь он живёт в столице и может позволить себе любые блюда. Но мужчина признался, что всегда мечтал о яркой жизни: смотрел фильмы, передачи про звёзд и мечтал о путешествиях, роскошных домах, машинах. При этом семья Дмитрия не бедствовала в Осколе, признался сам комик: «Я видел, как живут другие люди и понимал, что сильно труднее другим. Но при этом это была обычная жизнь в провинциальном городе».