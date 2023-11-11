Восемь часов в СК: как прошёл допрос замначальника управления образования Белгорода

По информации от СК, с 7 по 20 сентября текущего года, сотрудник управления образования Белгорода получил незаконное вознаграждение от руководительницы одного из детских садов в обмен на продление рабочих отношений, оказание привилегий и содействие при прохождении тестирования для продления контракта. В социальных сетях белгородцы высказывали свои предположения о личности сотрудника. Подозрения, по словам Елены Полымовой, пали и на её доверительницу.