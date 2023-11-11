Восемь часов в СК: как прошёл допрос замначальника управления образования Белгорода

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Вчера в десять вечера Елена Полымова, бывший адвокат экс-мэра Белгорода Антона Иванова, опубликовала пост в социальной сети. Вопрос касается Татьяны Берёзки, заместителя руководителя управления образования — начальника отдела дошкольного образования Белгорода.
Адвокат рассказала, что в прошедший четверг рабочий кабинет Татьяны Берёзки опечатали. Далее женщину забрали в Следственный комитет. Согласно информации, замруководитель управления «категорически отказалась от услуг адвоката», т. к. уверенно заявила о своей невиновности. Однако позже высказала необходимость его участия в ситуации.
Елена Полымова указала, что покинула СК её доверительница спустя восемь часов в сопровождении сотрудников. Так, в пятницу Татьяна Берёзка уже вышла на работу, отказавшись от больничного. Также женщина в своём посте добавила, что к зданию СК приезжали сотрудники скорой помощи, которые находились внутри больше часа.
Минут через 40 узнали, что вроде как не к нам. Не верим. Есть основания для волнения.
Елена Полымова, адвокат
По словам адвоката, заместитель руководителя управления образования Белгорода проходит свидетельницей по делу о коррупционной деятельности одного из сотрудников администрации города.
По информации от СК, с 7 по 20 сентября текущего года, сотрудник управления образования Белгорода получил незаконное вознаграждение от руководительницы одного из детских садов в обмен на продление рабочих отношений, оказание привилегий и содействие при прохождении тестирования для продления контракта. В социальных сетях белгородцы высказывали свои предположения о личности сотрудника. Подозрения, по словам Елены Полымовой, пали и на её доверительницу.