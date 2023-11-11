Шум и трупы: белгородцы снова жалуются на пернатых «соседей» в многоквартирном доме

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Белгородка пишет, что на техническом этаже в их жилом доме на данный момент живут и гнездятся голуби, с соблюдением всех жизненных циклов. Поэтому жители находили не только самих птиц, но и их трупы. Также женщина упоминает исходящий от голубей шум. Особенно, когда те «шебуршат по керамзиту».
«Долго мы терпели, и давали заявки в МКД „Белгород“, которые нас обслуживают, чтоб выгнали голубей и закрыли им доступ на техэтаж. Но прошло два месяца, звоню почти каждый день по своей заявке, » — сообщает белгородка.
Как она рассказала, работники пришли, однако, ничего не сделали, а «РЭУ бездействует» Позже женщине отвечали, что нет свободных людей. Мэрия обещала заняться вопросом вместе с УК. Проинформировать об итогах обязались до 14 ноября.
Ранее о ещё одной жалобе на голубей, когда белгородец сообщил в полицию о бомбе в доме, чтобы избавиться от птиц. Мужчина рассказал полиции, что голуби мешали ему жить, поэтому он решился на ложное заявление.