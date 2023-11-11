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Жалобы белгородцев

Шум и трупы: белгородцы снова жалуются на пернатых «соседей» в многоквартирном доме

11 ноября 2023, 14:39
Фото: 1MI
Жалобы белгородцев

Голуби на техническом этаже дома в Белгороде вызывают беспокойство жителей

Вчера под постом в социальной сети губернатора Белгородской области одна из жительниц последнего этажа дома 69 на Костюкова пожаловалась на проблему, которая не может решиться уже не первый месяц. Проблемой стали проживающие под крышей голуби.

Белгородка пишет, что на техническом этаже в их жилом доме на данный момент живут и гнездятся голуби, с соблюдением всех жизненных циклов. Поэтому жители находили не только самих птиц, но и их трупы. Также женщина упоминает исходящий от голубей шум. Особенно, когда те «шебуршат по керамзиту».

«Долго мы терпели, и давали заявки в МКД „Белгород“, которые нас обслуживают, чтоб выгнали голубей и закрыли им доступ на техэтаж. Но прошло два месяца, звоню почти каждый день по своей заявке, » — сообщает белгородка.

Как она рассказала, работники пришли, однако, ничего не сделали, а «РЭУ бездействует» Позже женщине отвечали, что нет свободных людей. Мэрия обещала заняться вопросом вместе с УК. Проинформировать об итогах обязались до 14 ноября.

Ранее о ещё одной жалобе на голубей, когда белгородец сообщил в полицию о бомбе в доме, чтобы избавиться от птиц. Мужчина рассказал полиции, что голуби мешали ему жить, поэтому он решился на ложное заявление.

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жалоба белгородки
Фото: Соцсети губернатора Белгородской области
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