Шум и трупы: белгородцы снова жалуются на пернатых «соседей» в многоквартирном доме

Белгородка пишет, что на техническом этаже в их жилом доме на данный момент живут и гнездятся голуби, с соблюдением всех жизненных циклов. Поэтому жители находили не только самих птиц, но и их трупы. Также женщина упоминает исходящий от голубей шум. Особенно, когда те «шебуршат по керамзиту».