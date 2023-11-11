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Posted Вчера, 22:21

Published Вчера, 22:21

Modified Вчера, 22:47

Updated Вчера, 22:47

ПВО сбила два БПЛА над Московской и Смоленской областями

ПВО сбила два БПЛА над Московской и Смоленской областями

10 ноября 2023, 22:21
Фото: Midjourney
Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей, сообщили в Минобороны.
Сюжет
Пво
Видео: Shot
«10 ноября около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей», — заявили в Минобороны.

Тем временем Shot транслирует обстановку возле «Конструкторского бюро машиностроения» в Коломне, где сбили БПЛА. На месте дежурят машины полиции и бригады скорой помощи, пожарные же уехали. При этом о пострадавших пока ничего не сообщается.

Что такое БПЛА и как их используют ВСУ на территории Белгородской области
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