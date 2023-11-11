Новую остановку «Свято-Троицкий бульвар» доработают по запросам белгородцев

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Что изменится? Во-первых, площадь навеса. В мэрии сообщили, что её увеличат как минимум на три метра в сторону перехода. Что обещают сделать ещё? Остекление как на остановке Конева, новую плитку и урны, пекарню с небольшим кафе в павильоне на 10 лет (по договору размещения). Работу закончить инвестор планирует к 25 декабря за свой счёт.
Также, по словам администрации Белгорода, тот же инвестор займётся модернизацией пригородных остановочных комплексов. Только уже не с мини-кафе, а с цветочными павильонами. Ожидать начала работ следует после демонтажа строительного городка на ремонтируемом рабочими подземном переходе.
Напоминаем, что с 10 ноября в Белгороде введена новая система оплаты проезда в автобусе №102М «Энергомаш — Майский-8». Маршрутная линия теперь использует двойное прикладывание карты для оплаты проезда. Об этом информировали в министерстве транспорта Белгородской области.