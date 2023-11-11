Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Белгород, ремонт остановок

Новую остановку «Свято-Троицкий бульвар» доработают по запросам белгородцев

11 ноября 2023, 10:33
Фото: 1MI
Белгород, ремонт остановок

Остановочный комплекс в Белгороде доработают к 25 декабря по запросам жителей

По предложению администрации, инвестор модернизировал комплекс за собственные средства. Однако в ходе работы не учлись некоторые ключевые для комфорта жителей Белгорода детали. Ожидаются изменения, основанные на мнении белгородцев. Об этом сообщила мэрия Белгорода.

Что изменится? Во-первых, площадь навеса. В мэрии сообщили, что её увеличат как минимум на три метра в сторону перехода. Что обещают сделать ещё? Остекление как на остановке Конева, новую плитку и урны, пекарню с небольшим кафе в павильоне на 10 лет (по договору размещения). Работу закончить инвестор планирует к 25 декабря за свой счёт.

Также, по словам администрации Белгорода, тот же инвестор займётся модернизацией пригородных остановочных комплексов. Только уже не с мини-кафе, а с цветочными павильонами. Ожидать начала работ следует после демонтажа строительного городка на ремонтируемом рабочими подземном переходе.

Напоминаем, что с 10 ноября в Белгороде введена новая система оплаты проезда в автобусе №102М «Энергомаш — Майский-8». Маршрутная линия теперь использует двойное прикладывание карты для оплаты проезда. Об этом информировали в министерстве транспорта Белгородской области.

Читайте также:
Никто не пришёл: родные не приехали к Ефремову на юбилей в белгородскую колонию №430 очагов и 44 нарушения: за год сотни белгородских детей заболели ветряной оспойБелгородец пригрозил властям обратиться к президенту из-за пропавшей остановки
#Город#Общество#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Подземный переход#Остановка#Урны#Плитка#Белгород#Татьяна Лукащева#Министерство транспорта#Система оплаты проезда#Карта оплаты
Подпишитесь
Украинская ДРГ безуспешно пыталась прорваться на территорию Белгородской области?
Сегодня, 09:23
Восемь часов в СК: как прошёл допрос замначальника управления образования Белгорода
Сегодня, 07:08
Привет из Тамбова: Юрий Галдун судится с белгородским Социальным фондом
Вчера, 09:25
На пьяного белгородца возбудили уголовное дело за угон автомобиля у сожительницы
Сегодня, 10:59
«Не поддавайтесь»: замгубернатора Белгородской области пояснил видео фейк-электриков
Сегодня, 12:36
201 гранатомётный выстрел по хутору: сколько раз ВСУ ударили по Белгородской области
Сегодня, 07:27