На пьяного белгородца возбудили уголовное дело за угон автомобиля у сожительницы

По данным УМВД по Белгородской области, 2 ноября в Северном произошла авария с участием автомобиля марки «Лада Приора», выехавшего на встречную полосу, и автобуса. Водитель авто также врезался в опору ЛЭП. Как сообщили прибывшие на место полицейские, никто не пострадал, а 45-летний белгородец сел за руль под действием алкоголя. Оказалось, что транспортное средство мужчина угнал у сожительницы, пока та находится в больнице.



Отделом дознания ОМВД России по Белгородскому району в отношении белгородца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, а Госавтоиснпекция составила материалы по ч.4 ст. 12.15 и ч.3 ст. 12.8. Это «угон» и «выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения» и» управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Сейчас 45-летний белгородец арестован на десять суток, а также ему грозит до пяти лет лишения свободы.