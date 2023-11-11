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ДТП в Белгороде

На пьяного белгородца возбудили уголовное дело за угон автомобиля у сожительницы

11 ноября 2023, 10:59
Фото: 1MI
ДТП в Белгороде

В Белгороде на мужчину возбудили уголовное дело за угон авто у сожительницы

В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который пьяным угнал автомобиль у своей сожительницы, столкнулся с автобусом и опорой ЛЭП. Он арестован на 10 суток и может быть осуждён на пять лет лишения свободы.
Сюжет
ДТП

По данным УМВД по Белгородской области, 2 ноября в Северном произошла авария с участием автомобиля марки «Лада Приора», выехавшего на встречную полосу, и автобуса. Водитель авто также врезался в опору ЛЭП. Как сообщили прибывшие на место полицейские, никто не пострадал, а 45-летний белгородец сел за руль под действием алкоголя. Оказалось, что транспортное средство мужчина угнал у сожительницы, пока та находится в больнице.

Отделом дознания ОМВД России по Белгородскому району в отношении белгородца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, а Госавтоиснпекция составила материалы по ч.4 ст. 12.15 и ч.3 ст. 12.8. Это «угон» и «выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения» и» управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Сейчас 45-летний белгородец арестован на десять суток, а также ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в настоящее время проходит судебное разбирательство по делу бывшего руководителя отдела, который отвечал за контроль ввоза и оборота товаров на Брянской таможне. Согласно информации, опубликованной в «Брянских новостях», ему предъявлены обвинения в получении взятки крупного размера и незаконном хранении патронов. Задержание фигуранта произошло в мае 2023 года. Также он является сыном экс-губернатора Брянской области.

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