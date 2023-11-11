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Published Сегодня, 13:55

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Проблемы межевания

Кувалда против бетона: 71-летняя белгородка попала под уголовную ответственность

11 ноября 2023, 13:55
Фото: 1MI
Проблемы межевания

Межевой спор двух белгородок привёл к возбуждению уголовного дела

В полицейский участок на территории Белгородского района обратилась женщина, проживающая в одной из деревень. Она сообщила о повреждении бетонного забора. Полицейские провели проверку данного инцидента и выяснили личность подозреваемой. Виновницей оказалась соседка заявительницы, которой уже 71 год
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Штраф

По данным УМВД области, из-за спора о границах между участками у женщин сложилось взаимная неприязнь. Ранее заявка пенсионерки на судебное разбирательство, чтобы убрать забор, не привела к успеху. В конечном итоге, после очередного конфликта она взяла кувалду и с её помощью повредила 30 секций ограждения и четыре столба из бетона. Общий ущерб составил более 59 тысяч рублей.

В Отделе дознания ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой. Ей предъявлены обвинения по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается умышленного повреждения имущества. За это преступление предусмотрены различные наказания, такие как штраф, исправительные работы, арест сроком до трёх месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Также в Белгородской области возбудили уголовное дело против мужчины 45 лет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, когда угнал автомобиль своей сожительницы. В результате — столкновение с автобусом и опорой ЛЭП. Судебные органы арестовали его на 10 суток. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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#Город#Общество#Белгородская область#Штраф#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Уголовная ответственность#Забор#Спор#Судебное разбирательство
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