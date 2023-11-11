Кувалда против бетона: 71-летняя белгородка попала под уголовную ответственность

По данным УМВД области, из-за спора о границах между участками у женщин сложилось взаимная неприязнь. Ранее заявка пенсионерки на судебное разбирательство, чтобы убрать забор, не привела к успеху. В конечном итоге, после очередного конфликта она взяла кувалду и с её помощью повредила 30 секций ограждения и четыре столба из бетона. Общий ущерб составил более 59 тысяч рублей.