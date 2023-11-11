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Кровавое небо, силовики в управлении образования и возможные задержания: итоги недели

Кровавое небо, силовики в управлении образования и возможные задержания: итоги недели

11 ноября 2023, 06:01
Фото: 1MI
На прошедшей неделе в Белгородской области произошло немало событий. Многие жители региона увидели необычное северное сияние, в управление образования областного центра, возможно, наведались силовики, а экс-руководителя департамента городского хозяйства якобы задержали.

Бригада из Липецка

На неделе стало известно, что бывшего руководителя департамента городского хозяйства Алексея Романчукевича якобы подозревают в хищении 28,5 млн рублей.

При этом официальных комментариев со стороны силовых структур до сих пор не поступало. Как позже стало известно, Романчукевичу вменяют преступления в период, когда он ещё работал в мэрии Липецка и занимал должность главы управления благоустройства. В настоящее время делом экс-чиновника занимаются в Москве. Также фигурантами выступает команда из Липецка, которая ранее работала в администрации Белгорода.

Известно, что предполагаемых участников задержали ещё в августе, а они «сдали» Романчукевича. Также возможным свидетелем по делу стал бывший вице-губернатор Белгородской области по ЖКХ Константин Полежаев. Он был задержан ещё в июле по подозрению в получении взятки.

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Кровавое небо

Необычное северное сияние некоторые белгородцы наблюдали 5 ноября. Небо окрасилось в кровавый цвет. Как позже стало известно, это связано с «возмущением» геомагнитного поля. По словам экспертов, подобная солнечная активность будет нарастать до 2025 года.

Специалисты отметили, что от Солнца в сторону Земли плазменное облако выбросило ещё 3 ноября. В данной ситуации не усмотрели ничего необычного, однако позже стало понятно, что скорость и мощность выброса оценили неправильно.

По предположениям учёных, подобная слабая причина могла вызвать бурю такого уровня из-за магнитного поля у облака плазмы, которое было противоположно направлению земного магнитного поля.

При этом самой магнитной буре присвоили третий класс из пяти. А 7 ноября геомагнитное поле должно было быть неустойчивым.

Эксперты добавили, что полярные сияния не представляют угрозу для самолётов, ведь они небольшие, летают ниже и не подключены к электрической цепи. К тому же, буря, которая прошла в Белгородской области, была несильной.

По словам научного сотрудника Астрокосмического центра физинститута им. П. Н. Лебедева РАН Вячеслава Авдеева, магнитные бури действительно вызывают сбои в работе техники, но всё зависит от мощности выброса солнечной массы — чем она сильнее, тем больше негативного воздействия оказывает. Так, есть риск возникновения поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и выхода из строя энергетических сетей. А ещё с ошибкой могут работать спутниковые навигационные системы. А это влияет на безопасность тех же самолётов. Но такое возможно при очень сильных магнитных штормах.

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Обход завершили. Были отказы

Повторный подомовой обход семей-участников СВО завершили в Белгородской области. Представители администраций муниципалитетов посетили 6895 адресов. При этом по плану должны были навестить 6911 семей. Всего от людей поступило 2832 обращения, которые касались оказания различного вида помощи. В правительстве области отметили, что уже выполнили 1561. Это подтвердили семьи мобилизованных. В исполнении находятся ещё 496 просьб, а 430 на сегодняшний день рассматривают. При этом были и отказы. Таких 345 семей. Люди просили отремонтировать кровлю, дома и квартиры.

А ещё поступали просьбы о покупке земельного участка и жилья для воюющих белгородцев. Также многие обращения касались погашения ипотеки и кредитов. Были просьбы и по погашению долгов по алиментам и по оплате ЖКХ.

Обращались люди по вопросу приобретения военной формы для частей, а также оборудования. Некоторые просили вернуть домой бойцов или выдать удостоверения участника боевых действий.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков , власти не должны помогать с выплатами долгов по алиментам, ведь это позволяет сделать доход военнослужащего. Что касается вопросов по кредитам, их контролируют главы муниципалитетов.

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«Чебурашка» всех уделал

После начала спецоперации и последующего наложения санкций на кинотеатры в Белгородской области возникли значительные сложности. Однако, несмотря на это, в 2023 году был установлен новый кассовый рекорд. Журналисты Бел.Ру выяснили, какие фильмы собрали больше всего денег в регионе, основываясь на данными ЕАИС. Рейтинг выглядит следующим образом:

  • 1-е место: «Чебурашка»
  • 2-е место: «Холоп»
  • 3-е место: «Движение вверх»
  • 4-е место: «Т-34»
  • 5-е место: «Король Лев»
  • 6-е место: «Последний богатырь: Корень зла»
  • 7-е место: «Вызов»
  • 8-е место: «Последний Богатырь: Посланник тьмы»
  • 9-е место: «Мстители: Финал»
  • 10-е место: «Тайная жизнь домашних животных»

Подробнее о каждой киноленте и сумме сборов — в нашем материале.

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Нежданный визит

9 ноября в управление образования мэрии Белгорода явились представители силовых структур. Их прибытие подтвердили два источника. Согласно сообщению, силовики провели опросы среди сотрудников и опечатали несколько кабинетов. Кроме того, троих людей задержали. Предположительно, будет возбуждено уголовное дело по данному случаю.

Издание обратилось в городскую администрацию для получения комментариев. Однако в мэрии отказались предоставить официальные данные относительно возможного визита силовиков в управление образования города.

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#Белгородская область#Техника#Уголовное дело#Силовики#Солнце#Белгород#Кристина Семенчук#Управление образования#Вызов#Алексей Романчукевич#Магнитная буря#Северное сияние#Геомагнитное поле#Полярные сияния
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