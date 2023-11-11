Кровавое небо, силовики в управлении образования и возможные задержания: итоги недели

По словам научного сотрудника Астрокосмического центра физинститута им. П. Н. Лебедева РАН Вячеслава Авдеева, магнитные бури действительно вызывают сбои в работе техники, но всё зависит от мощности выброса солнечной массы — чем она сильнее, тем больше негативного воздействия оказывает. Так, есть риск возникновения поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и выхода из строя энергетических сетей. А ещё с ошибкой могут работать спутниковые навигационные системы. А это влияет на безопасность тех же самолётов. Но такое возможно при очень сильных магнитных штормах.