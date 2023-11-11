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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Итоги дня, Бел.Ру.

Действия ВСУ на территории Белгородчины, уголовные дела и проблемы жизни: итоги дня

11 ноября 2023, 15:23
Фото: 1MI
Итоги дня, Бел.Ру.

Итоги дня в белгородской области за 11 ноября

Сегодня, 11 ноября, ВСУ вновь массировано обстреляли территорию Белгородской области. Также стало известно о возможном неуспешном прорыве ДРГ, громких и не очень уголовных делах и проблемах «житейских». Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Адвокат рассказала о допросе замначальника управления образования в Белгороде

Елена Полымова в социальных сетях сообщила, что Татьяну Берёзку доставили в Следственный комитет для допроса. Сначала замруководителя управления отказалась от помощи адвоката, однако позже передумал.

Полымова сообщила, что ее клиентка покинула Следственный комитет спустя восемь часов, находясь в сопровождении сотрудников. В пятницу Татьяна Березка уже вернулась на работу, отказавшись от больничного. Адвокат также отметила, что к зданию Следственного комитета приезжала скорая помощь, которая пробыла внутри более часа. С какой целью и к кому — неизвестно.

По словам адвоката, Татьяна Березка является свидетельницей в деле о коррупционной деятельности одного из сотрудников городской администрации.

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О попытке прорыва в Белгородскую область пяти украинских диверсантов

По данным, полученным от SHOT, вчера утром примерно в 05:30 группа из пяти бойцов из Украины неудачно пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Сообщается, что в результате инцидента были ранены и погибли некоторые из них. Министерство обороны пока не предоставило комментарии по этому случаю.

Инцидент произошёл в районе посёлка Старый Волоконовского района. По информации, сообщалось о двадцатиминутной перестрелке перед попыткой прорыва.

Также 10 ноября в Белгородской области зарегистрировано больше двухсот атак со стороны ВСУ, в ходе которых использовались миномёты и гранатомёты. Несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены. Кроме того, один БПЛА взорвался после того, как его посадили в Шебекино. По словам главы региона, не зафиксировано никаких разрушений или пострадавших.

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Проблемы и «уголовщина»

В Белгородской области возникли юридические проблема и у простых жителей. Так, мужчине 45 лет предъявлено уголовное обвинение в угоне автомобиля его сожительницы и создании ДТП. Белгородец находился в состоянии алкогольного опьянения, когда он выехал на встречную полосу, столкнулся с автобусом и электроопорой. Суд решил арестовать мужчину на 10 дней. Ему грозит лишение свободы на пять лет.

Также в одном из сёл Белгородского района женщина обратилась в местный полицейский участок. Она рассказала о повреждении бетонного забора на своём на участке. Виновницей оказалась 71-летняя соседка белгородки, которая кувалдой повредила 30 секций ограждения и четыре бетонных столба. Ущерб оценён в более, чем 59 тысяч рублей. За умышленную порчу имущества пожилой белгородке грозят либо штраф и исправительные работы, либо арест сроком до трёх месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

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