Действия ВСУ на территории Белгородчины, уголовные дела и проблемы жизни: итоги дня

Также в одном из сёл Белгородского района женщина обратилась в местный полицейский участок. Она рассказала о повреждении бетонного забора на своём на участке. Виновницей оказалась 71-летняя соседка белгородки, которая кувалдой повредила 30 секций ограждения и четыре бетонных столба. Ущерб оценён в более, чем 59 тысяч рублей. За умышленную порчу имущества пожилой белгородке грозят либо штраф и исправительные работы, либо арест сроком до трёх месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.