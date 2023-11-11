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Корм для диких животных

3 тонны овощей и кукурузы: в Белгородской области началась подкормка диких животных

11 ноября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Корм для диких животных

В Белгородской области началось подкормка диких животных

Приближение зимы для диких животных — проблемы с пропитанием. Поэтому каждый такой сезон на территории охотугодий Белгородчины Экоохотнадзор области с членами клуба охотников и рыболовов обеспечивают их едой и кормушками. Сегодня — это 16 кормушек и 3 тонн корма, сообщил Экоохотнадзор.

В этом году у оленей, косулей и зайцев в меню в основном кукуруза. Кроме этого, члены клуба «Белогорье» выполняют и охранную функцию на вверенной площади в 3,2 тысячи гектаров.

Подготовка к зиме ведётся и в Красногвардейском районе. Члены клуба охотников и рыболовов «Вепрь» с юннатами очистили лесные дороги и просеки от упавших деревьев, а также подвезли корм на подкормочные площадки, расположенные в урочище Будённовское Красногвардейского района.

Клуб охотников активно занимается экологическим просвещением подрастающего поколения, для этого разработано два маршрута. Совместно с детьми развешивают кормушки и скворечники, организуют сбор овощей и подкармливают диких животных.

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#Белгородская область#Охрана#Дикие животные#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Подкормка#Экоохотнадзор#Экологическое просвещение#Урочище Будённовское
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