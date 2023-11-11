3 тонны овощей и кукурузы: в Белгородской области началась подкормка диких животных

В Белгородской области началось подкормка диких животных

Приближение зимы для диких животных — проблемы с пропитанием. Поэтому каждый такой сезон на территории охотугодий Белгородчины Экоохотнадзор области с членами клуба охотников и рыболовов обеспечивают их едой и кормушками. Сегодня — это 16 кормушек и 3 тонн корма, сообщил Экоохотнадзор.

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