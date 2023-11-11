3 тонны овощей и кукурузы: в Белгородской области началась подкормка диких животных

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В этом году у оленей, косулей и зайцев в меню в основном кукуруза. Кроме этого, члены клуба «Белогорье» выполняют и охранную функцию на вверенной площади в 3,2 тысячи гектаров.
Подготовка к зиме ведётся и в Красногвардейском районе. Члены клуба охотников и рыболовов «Вепрь» с юннатами очистили лесные дороги и просеки от упавших деревьев, а также подвезли корм на подкормочные площадки, расположенные в урочище Будённовское Красногвардейского района.
Клуб охотников активно занимается экологическим просвещением подрастающего поколения, для этого разработано два маршрута. Совместно с детьми развешивают кормушки и скворечники, организуют сбор овощей и подкармливают диких животных.