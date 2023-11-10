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Спорт

Выше всех: белгородцы «напрыгали» золото и бронзу на первенстве России

10 ноября 2023, 10:09
Фото: 1MI
Спорт

Белгородцы завоевали три медали по прыжкам на батуте

В министерстве спорта Белгородской области рассказали о прошедших в Астрахани соревнованиях. Белгородскую область представляли спортсмены из Старого Оскола. На первенстве они заработали три медали.

В Астрахани состоялось первенство России по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвовали различные субъекты страны, в числе которых была и Белгородская область.

Регион представили воспитанники старооскольской СШОР «Виктория». В итоге ребята принесли сразу три медали: первое место в дисциплине «Двойной минитрамп» занял Илья Пенкин, бронзовые награды получили Никита Моногаров и Никита Попов.

К соревнованиям белгородцев готовили несколько тренеров: Елена, Юрий, Анатолий и Кристина Поваляевы.

Напомним, что 1 ноября в Белгороде открылся центр «Сирень», в котором белгородцы смогут заниматься художественной гимнастикой, прыжками на батутах, спортивной акробатикой и другими видами спорта.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Первенство России#Спорт#Прыжки на батуте#Белгород#Александра Склярова
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