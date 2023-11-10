Выше всех: белгородцы «напрыгали» золото и бронзу на первенстве России

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Астрахани состоялось первенство России по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвовали различные субъекты страны, в числе которых была и Белгородская область.
Регион представили воспитанники старооскольской СШОР «Виктория». В итоге ребята принесли сразу три медали: первое место в дисциплине «Двойной минитрамп» занял Илья Пенкин, бронзовые награды получили Никита Моногаров и Никита Попов.
К соревнованиям белгородцев готовили несколько тренеров: Елена, Юрий, Анатолий и Кристина Поваляевы.
Напомним, что 1 ноября в Белгороде открылся центр «Сирень», в котором белгородцы смогут заниматься художественной гимнастикой, прыжками на батутах, спортивной акробатикой и другими видами спорта.