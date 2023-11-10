Вы можете их не замечать: белгородский врач рассказал о первых симптомах ОРВИ

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Самый первый симптом ОРВИ, на который редко кто обращает внимание, — общее недомогание, не связанное с погодой. Сюда же относятся ломота в мышцах и быстрая утомляемость. Если вы уверены, что выспались и у вас нет недостатка витаминов, то это могут быть первые «звоночки». Дальше уже идёт чихание, першение в горле, покашливание, головная боль и заложенность носа. Лихорадка и поднятие температуры до 38 градусов, по словам врача, тоже относятся к лёгким симптомам.
Первое, что стоит сделать при обнаружении этих симптомов — остаться дома.
«Если появились такие подозрения, что вы заболели или кто-то в семье заболел — оставайтесь дома и оставляйте дома ребёнка. Потому что если ваш ребёнок заболел, а инкубационный период у вируса от одного дня до нескольких недель, — вы скорее всего тоже уже заболели. Не нужно приходить на работу, в общественные места и заражать остальных»
Алексей Воротников, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Если всё же необходимо выйти на улицу — надевайте маску. Также чтобы не заразить домочадцев тоже можно воспользоваться маской.
Второй шаг — вызываем врача, и ни в коем случае не занимаемся самолечением. Принимать какие-либо препараты без назначения специалиста может быть опасно для жизни, даже если до этого они вам помогали:
«Ежегодно у нас в стране от самолечения погибает около 60 тысяч человек. Вызвали врача — через два часа он придёт, я думаю, за это время ничего с вами не произойдёт. Это будет лучше, чем если вы напьётесь лекарств и потом придёт врач и не найдёт у вас симптомов».
Максимальная помощь, которую можно безопасно оказать себе — это побольше отдыхать, не переносить болезнь «на ногах», пить больше воды. Если болит горло, можно прополоскать его раствором соды с солью — по одной чайной ложке на 100 мл воды. При заложенности носа тоже можно закапать раствор соли — одна чайная ложка на стакан воды. Однако, здесь тоже могут быть противопоказания.
Полное интервью с врачом об укреплении иммунитета в эпидсезон, полезных привычках, закаливании и многом другом можно прочитать по ссылке.