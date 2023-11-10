Вы можете их не замечать: белгородский врач рассказал о первых симптомах ОРВИ

Самый первый симптом ОРВИ, на который редко кто обращает внимание, — общее недомогание, не связанное с погодой. Сюда же относятся ломота в мышцах и быстрая утомляемость. Если вы уверены, что выспались и у вас нет недостатка витаминов, то это могут быть первые «звоночки». Дальше уже идёт чихание, першение в горле, покашливание, головная боль и заложенность носа. Лихорадка и поднятие температуры до 38 градусов, по словам врача, тоже относятся к лёгким симптомам.